Fratelli d’Italia apre il confronto in vista del 2026: “Ricostruire Lecco” parte dai gazebo

Sabato e domenica in centro città i primi gazebo di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni comunali del 2026

Romano La Russa porta il sostegno della Regione: “Percorso importante per il territorio” e con lui il lecchese Giacomo Zamperini

LECCO – Un fine settimana all’insegna del dialogo e del confronto quello appena trascorso in centro città, dove Fratelli d’Italia ha posizionato i suoi gazebo informativi per incontrare i cittadini. Due giornate, sabato e domenica, scandite da strette di mano, scambi di idee e una partecipazione che i promotori definiscono “significativa”.

Il partito guidato a livello provinciale da Alessandro Negri ha voluto lanciare un segnale chiaro: in vista delle elezioni amministrative del 2026, l’obiettivo è esserci, con un progetto che si propone di rimettere mano alla città partendo da quello che è stato definito un “ascolto attivo”. L’iniziativa, spiegano, è solo il primo passo di un percorso che punta a coinvolgere la cittadinanza in modo diretto.

Non è mancata nemmeno una presenza istituzionale di peso. Sabato, infatti, ha fatto visita al gazebo anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, Romano La Russa. Un gesto di sostegno politico e simbolico, utile a rafforzare il legame tra il livello regionale e quello locale del partito.

Al centro dell’iniziativa, il progetto “Ricostruire Lecco”: un’idea-forza che ambisce a ridisegnare la città sotto il segno della sicurezza, della vivibilità e di una maggiore attenzione alle esigenze di famiglie, giovani e imprese. “In questo fine settimana abbiamo avuto la conferma che c’è un crescente desiderio di cambiamento tra i lecchesi – ha dichiarato Negri – Fratelli d’Italia vuole essere protagonista di questo processo, con idee concrete e spirito di servizio”.

Una posizione rafforzata anche dal consigliere regionale Giacomo Zamperini, che ha messo sul piatto alcune delle priorità individuate dal partito: “I cittadini ci chiedono ascolto e soluzioni, non slogan. Dobbiamo ripartire dai temi concreti: sicurezza, illuminazione pubblica, viabilità caotica, trasporto pubblico. Lecco è ferma, servono visione e coraggio per rimetterla in moto”.

Non sono mancate, nel corso delle due giornate, critiche costruttive e spunti arrivati proprio dai cittadini, che si sono fermati ai gazebo per condividere esperienze e idee. A raccoglierle anche Massimo Sesana, presidente del circolo cittadino: “Il nostro obiettivo è dare voce a chi oggi non si sente rappresentato, costruendo un programma che nasca dai rioni, dalle famiglie, dalle attività locali”.

Fratelli d’Italia, dunque, punta a un lavoro di “lunga gittata”, lontano dai riflettori di una semplice campagna elettorale. I gazebo, fanno sapere dal partito, torneranno nelle prossime settimane, in diversi punti della città, con l’intenzione di mantenere aperto un canale diretto con la cittadinanza. Un percorso ancora lungo, ma che dalle prime battute appare già ben delineato.