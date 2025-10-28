Fratelli d’Italia celebra i tre anni di Governo ad Assago, Boscagli: “Lecco rappresenta una prova di maturità”

Tra gli interventi della giornata c’è stato quello di Filippo Boscagli, candidato sindaco di Lecco, che ha portato sul palco l’esperienza e la sfida del centrodestra lecchese in vista delle elezioni comunali della prossima primavera

ASSAGO/LECCO – Grande partecipazione ad Assago per l’evento organizzato da Fratelli d’Italia in occasione dei tre anni di Governo, un momento di confronto e bilancio sull’azione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, alla presenza del Presidente del Senato Ignazio Russa, di numerosi ministri, parlamentari, e le centinaia di eletti della Lombardia tra i quali una cinquantina di amministratori lecchesi.

Tra gli interventi della giornata c’è stato quello di Filippo Boscagli, candidato sindaco di Lecco, che ha portato sul palco l’esperienza e la sfida del centrodestra lecchese in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.

“A Lecco – ha ricordato Boscagli – si vota la prossima primavera. Da quindici anni vediamo il centrodestra vincere alle regionali, alle politiche e alle europee, ma perdere alle comunali. L’ultima volta è stata la più dolorosa: abbiamo perso di soli 31 voti. Ora abbiamo l’occasione di cambiare davvero”.

Nel suo intervento, Boscagli ha tracciato un quadro chiaro delle criticità della città: “Negli ultimi anni – ha detto – abbiamo visto Lecco cambiare in peggio: gravi problemi di sicurezza, una viabilità impazzita da un’ideologia green che ha cancellato corsie e creato ciclabili fantasiose, mentre si patrocinavano ogni tipo di Pride. È ora di rimettere al centro il buon senso e il bene comune”.

Il candidato sindaco ha sottolineato l’importanza di una politica che ascolti i bisogni reali dei cittadini: “Per noi chi usa la macchina non è un criminale, ma spesso un genitore o un lavoratore che ha necessità di farlo. La sicurezza è un diritto a tutela di tutti, strettamente connessa all’emergenza educativa che è una priorità da affrontare ad ogni livello, partendo dal sostegno a mamme e papà in difficoltà”.

Concludendo il suo intervento, Boscagli ha lanciato un messaggio politico forte al partito e agli alleati: “Fratelli d’Italia non ha ancora sindaci eletti nei capoluoghi lombardi. Lecco rappresenta una prova di maturità: dobbiamo dimostrare che siamo pronti a governare le città come governiamo il Paese. E che nel rapporto con i nostri amici alleati è giusto e doveroso assumerci la responsabilità della guida che ci viene chiesta dai cittadini — perché siamo il primo partito a Lecco, in Lombardia e in Italia”.

L’intervento di Boscagli è stato accolto da lunghi applausi e ha raccolto il consenso dei dirigenti presenti, confermando il riconoscimento come candidato Sindaco del politico lecchese ai massimi livelli e l’impegno di Fratelli d’Italia nel radicamento territoriale e nella sfida delle amministrative 2026.