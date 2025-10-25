Fratelli d’Italia, la consigliera Mirella Pungitore entra nel partito

Dopo gli ingressi di Minuzzo, Brigatti e Scola, il partito consolida la propria presenza nella provincia di Lecco

Pungitore: “Un nuovo percorso politico, a cui guardo con fiducia e collaborazione”

LECCO – Nuovo ingresso nelle file di Fratelli d’Italia – Provincia di Lecco, che accoglie con entusiasmo la consigliera comunale Mirella Pungitore. Un’adesione che conferma il percorso di crescita e consolidamento del partito nel territorio lecchese e in particolare a Valmadrera, dove la presenza di FdI si fa sempre più strutturata e riconoscibile.

L’arrivo di Pungitore segue i recenti ingressi di Emilio Minuzzo, Simone Brigatti e Anna Scola, che hanno dato nuovo slancio alla rappresentanza del partito nel capoluogo e nella Valle San Martino.

La neo iscritta ha espresso entusiasmo per il suo ingresso in Fratelli d’Italia, sottolineando il clima di collaborazione e apertura con cui è stata accolta: “Ringrazio il partito di Fratelli d’Italia che mi ha accolto con estrema apertura e collaborazione. Un ringraziamento particolare va alla presidente del Circolo di Valmadrera-Malgrate, Donatella Scaravilli, per avermi dimostrato piena fiducia e disponibilità, sia per il presente che per il futuro”.

Con la sua adesione, Fratelli d’Italia consolida la propria presenza nel consiglio comunale di Valmadrera e rafforza il progetto politico provinciale fondato su valori di partecipazione, concretezza e radicamento territoriale.

A commentare il nuovo ingresso è stato il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco, Alessandro Negri, che ha espresso piena soddisfazione per l’ampliamento del gruppo: “Siamo molto felici di accogliere Mirella Pungitore in Fratelli d’Italia. È una persona seria, preparata e attenta ai bisogni della sua comunità. La sua adesione conferma che il nostro radicamento sul territorio cresce grazie a donne e uomini che vogliono impegnarsi concretamente per la propria città. Un ringraziamento sentito va a Donatella Scaravilli, presidente del Circolo di Valmadrera, per il grande lavoro che sta portando avanti con passione e dedizione”.

Un riconoscimento, dunque, anche al lavoro costante del gruppo territoriale, che ha saputo creare un punto di riferimento politico saldo e partecipato.

Soddisfazione è stata espressa anche da Luca Liberi, responsabile Enti Locali per la provincia di Lecco, che ha sottolineato la valenza strategica di questa adesione: “L’ingresso di Mirella Pungitore è un segnale importante per Valmadrera. Stiamo costruendo una squadra motivata e concreta, capace di rilanciare il territorio e dare voce ai cittadini. La crescita di Fratelli d’Italia nella provincia di Lecco prosegue con coerenza e radicamento”.

Un percorso che, nelle parole di Liberi, punta a rafforzare la presenza istituzionale del partito anche nei Comuni più piccoli, promuovendo una politica fatta di ascolto, partecipazione e proposte concrete.

Particolarmente soddisfatta Donatella Scaravilli, presidente del Circolo Fratelli d’Italia Valmadrera-Malgrate, che ha voluto accogliere personalmente la nuova consigliera: “Io e Mirella ci conosciamo da molto tempo, condividendo le necessità e le aspettative di Valmadrera e vivendo insieme la vita d’opposizione consiliare. Ritengo Mirella una persona seria e motivata, soprattutto attenta alle necessità del territorio. È per me un vero successo poter inserire nel Circolo una persona che si spende per fare la vera politica del territorio”.

Scaravilli ha poi aggiunto: “Insieme a Mirella creeremo le basi per una politica cittadina proattiva e vicina alle persone. È questo il senso che mi ha sempre motivato nel fare politica, e per questo mi sento totalmente rappresentata da Fratelli d’Italia e da Giorgia Meloni”.

L’ingresso di Mirella Pungitore segna un nuovo passo avanti nella strategia di espansione di Fratelli d’Italia a livello provinciale. Negli ultimi mesi il partito ha registrato un progressivo rafforzamento della base militante e istituzionale, frutto di un lavoro capillare condotto dai circoli locali e dalla direzione provinciale.

Un percorso che, come sottolineano i dirigenti lecchesi, mira a costruire una classe dirigente competente e radicata, capace di rappresentare i cittadini e di interpretare le istanze del territorio con serietà e spirito di servizio.