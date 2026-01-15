Fratelli d’Italia Lecco: Egle Rosa responsabile del dipartimento “Benessere animale e pets”

Saranno promosse politiche concrete per la tutela degli animali

Un ambito che coinvolge sicurezza, salute pubblica e convivenza urbana

LECCO – Fratelli d’Italia Lecco annuncia la nomina di Egle Rosa a responsabile del Dipartimento “Benessere Animale e Pets”, struttura tematica dedicata alla tutela degli animali e alla qualità della vita urbana. La decisione punta a rafforzare l’azione politica del partito su un tema considerato sempre più centrale per la comunità locale.

Originaria di Lecco, Egle Rosa nel 2016 ha aperto una toelettatura nel quartiere Castello, distinguendosi per trasparenza, innovazione e attenzione al benessere di cani e gatti. L’anno successivo ha fondato la prima Federazione dei Toelettatori sotto l’egida di Casartigiani, contribuendo al riconoscimento della toelettatura come professione artigiana.

Dal 2020 ha operato in Confcommercio Lombardia e fino a maggio 2025 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del settore toelettatura, partecipando al confronto con Regione Lombardia per l’introduzione di requisiti formativi e standard di qualità.

Nel nuovo incarico, Rosa è già al lavoro per promuovere politiche concrete su aree cani, riapertura del canile cittadino e integrazione del benessere animale nella qualità degli spazi pubblici, oltre a sostenere iniziative regolamentari e proposte normative volte a rafforzare la tutela degli animali e contrastare pratiche lesive.

Con questa nomina, Fratelli d’Italia Lecco, in coordinamento con il Dipartimento Benessere Animale di Rimini presieduto da Fabio Vergoni, intende strutturare un’azione politica più incisiva su un ambito che coinvolge sicurezza, salute pubblica e convivenza urbana.

“Questa nomina – dichiara il presidente direttivo di Fratelli d’Italia Lecco Massimo Sesana – rafforza la nostra squadra con una figura competente e radicata nel territorio. L’obiettivo è rendere finalmente chiare e applicabili le regole sul benessere animale, eliminando zone d’ombra interpretative e consentendo ai Comuni e alla Polizia Locale di intervenire con strumenti certi e sanzioni efficaci”.