Fratelli d’Italia vara il nuovo direttivo provinciale di Lecco

Dopo gli Stati Generali, ecco il nuovo direttivo di Fratelli d’Italia Lecco

Tutti i nomi che lo compongono

LECCO – “Fratelli d’Italia Lecco, a seguito della grande crescita di consenso e alla luce dei numerosi nuovi ingressi a livello locale, consolida il percorso di ampliamento e radicamento varando il nuovo direttivo provinciale” lo annuncia il presidente provinciale l’architetto Fabio Mastroberardino.

“Il 24 febbraio avevamo organizzato gli Stati Generali del partito presso Palazzo Falck, per ascoltare i tantissimi nuovi militanti e nominare ufficialmente il nuovo direttivo. Il nascere dell’emergenza Covid ci ha portato ad annullare questo evento, e concentrarci in questi mesi difficili a portare le istanze del territorio lecchese ai nostri referenti regionali, nazionali ed europei, che ringraziamo (in primis l’Onorevole Alessio Butti) per il grande lavoro svolto.”

L’esecutivo è composto dal vicecoordinatore Provinciale Michael Bonazzola, consigliere comunale di Dervio, l’architetto Enrico Castelnuovo come referente per la Città di Lecco in vista delle prossime amministrative e il Sindaco di Dorio Massimo Vergani, che ha la delega per gli enti locali e quindi a coordinare le nostre attività in vista delle prossime amministrative.

Presenti nel direttivo anche molti presidenti di circolo a rappresentanza del territorio: Luca Boscolo per l’alta Brianza, Christian Colombro per Mandello, Ivan Raveglia per Bellano, Mariangela Della Santa per la Valle San Martino, Cornelio Bettiga per Colico, Lorans Rusconi per la Valvarrone.

Completano il direttivo Igor Amadori, Giacomo Zamperini (già consigliere comunale di Lecco) Massimo Sesana, già presidente di Lariofiere e oggi responsabile del rapporto con le associazioni, Alessandra Rota che coordina il dipartimento di tutela delle vittime e Leonardo Valessina per le politiche giovanili.

In vista delle amministrative, il sindaco Vergani dichiara: “Stiamo mantenendo e rafforzando i rapporti con gli altri partiti e le realtà associazionistiche locali. In particolare da questo punto di vista Castelnuovo, a nome del gruppo lecchese, ha già redatto le proposte programmatiche per la città di Lecco da condividere con le altre forze politiche a sostegno di Peppino Ciresa, e particolare attenzione sarà posta su Mandello, cittadina da oltre 10.000 abitanti, grazia al supporto del nostro presidente di circolo Christian Colombo.”

“Grazie a questa squadra che lavora già da tempo in grande sinergia sono sicuro rafforzeremo la crescita del nostro partito” dichiara Castelnuovo, “e sono certo che le amministrazioni locali e le altre forze politiche di centrodestra trovino in noi interlocutori seri e credibili con i quali confrontarsi, anche grazie ai molti consiglieri comunali di Fdi presenti sul territorio”.