Il Movimento 5 Stelle di Galbiate presenta il candidato sindaco

Giovanni La Colla, classe 1973, agente di commercio: “Il paese ha bisogno di una alternativa”

GALBIATE – Giovanni La Colla è il candidato sindaco a Galbiate per il Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio di oggi, venerdì, la presentazione ufficiale all’auditorium Golfari.

Classe 1973, La Colla è un agente di commercio nel settore dei serramenti, oltre a essere un esperto di ricerca dispersi nella Protezione Civile.

“La mia esperienza politica parte dal 2014 proprio con il gruppo del Movimento 5 Stelle di Galbiate – ha detto -. Purtroppo di cose che non funzionano a Galbiate ce ne sono molte, ma sicuramente vogliamo invertire la marca rispetto alla mancanza di progettualità dimostrata dall’attuale amministrazione. Di certo affronteremo in maniera decisa questioni come Villa Bertarelli e l’Autostazione per le quali abbiamo delle idee”.

A giorni saranno resi noti nomi e volti di tutti i candidati della lista. A “tenere a battesimo” il nuovo candidato è stato il consigliere uscente Manuele Rusconi.

“Arriviamo da 5 anni dove come gruppo abbiamo lavorato molto – ha detto -. Abbiamo portato avanti tante iniziative, circa 70 proposte purtroppo tutte bocciate, facendo opposizione e proposizione. A Galbiate, oggi più che mai, c’è bisogno di una alternativa”.

Presenti anche l’europarlamentare Eleonora Evi e il consigliere regionale Raffaele Erba.

“Il collegamento tra Europa e il territorio sta nell’uso efficace dei fondi europei – ha detto Evi -. I fondi sono semplicemente le nostre tasse che vengono redistribuite con la politica di coesione per offrire opportunità a tutti i territori europei. Il nostro Paese, però, non coglie queste opportunità e rappresenta il fanalino di coda”.

“E’ bello vedere come il Movimento 5 Stelle sia cresciuto e si sia affermato a tutti i livelli – ha detto Erba riportando poi la questione su Villa Serena -. Il lavoro compiuto ha fatto emergere alcune criticità rispetto a Villa Serena. Le risposte ricevute a livello regionale non ci hanno soddisfatto perciò andiamo avanti”.