Gattinoni, centrosinistra: “Commercio: proposte condivise e concrete”

Commercio: proposte condivise e concrete

Il commercio e la ristorazione sono stati molto copliti durante il lockdown e hanno bisogno di interventi importanti in questo avvio di #Fase2. Cosa può fare il nostro Comune per supportare questi settori? L’Amministrazione sta studiando un pacchetto di aiuti concreti, che va nella stessa direzione delle proposte che abbiamo sostenuto come Fattore Lecco e come coalizione: nuovi spazi all'aperto, rivedere la micro-viabilità e l'arredo urbano; attrezzare i parchi cittadini per chioschi temporanei; sospendere le tasse sui rifiuti e sull'occupazione del suolo pubblico; azzerare l'IMU per 3 anni ai proprietari d'immobili che dimezzino l'affitto ai commercianti.Cosa ne pensi? Partecipa al nostro sondaggio ➡ https://fattorelecco.typeform.com/to/C4Rx3M

