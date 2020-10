Gattinoni: “Non chiuderemo strade o piazze, confidiamo nel buon senso del cittadino”

Movida e Covid. Ai sindaci la possibilità di chiudere strade soggette ad assembramenti

Il sindaco di Lecco esclude questa ipotesi: “Facciamo appello al senso di responsabilità dei cittadini”

LECCO – Nessun coprifuoco a Lecco: all’indomani della diretta Tv del premier Conte, il sindaco Mauro Gattinoni esclude che il Comune intervenga con chiusure serali di piazze o vie per contenere eventuali assembramenti legati alla frequentazione di locali.

Il presidente del Consiglio, presentando il nuovo Dpcm, ha annunciato infatti la possibilità per i sindaci di acuire ulteriormente le misure anti-contagio, con la chiusura di spazi pubblici soggetti a ‘incontrollata’ movida serale.

Un annuncio che però ha già sollevato le polemiche dell’ANCI, l’associazione dei Comuni, che ha definito le parole di Conte “un modo per scaricare la responsabilità del coprifuoco sui sindaci davanti all’opinione pubblica”.

A Lecco questa ipotesi non è comunque presa in considerazione dall’amministrazione comunale: “Non ho intenzione di ricorrere a chiusure – fa sapere il sindaco Gattinoni – e ci auguriamo non sia necessario arrivare a tanto. In questa fase è assolutamente importante il buon senso dei cittadini e il rispetto delle misure previste. Confidiamo nel senso di responsabilità della nostra cittadinanza”.

Oltretutto, spiega Gattinoni, “nel Dpcm non è stato chiarito a quale soggetto istituzionale spetta effettivamente il compito di decidere sulle chiusure e chi dovrebbe controllare sul rispetto del provvedimento”. Nel testo definitivo del decreto, pubblicato dopo l’intervento di Conte, è stato infatti tolto il riferimento esplicito ai sindaci che c’era nella bozza del documento.

Su questo argomento e per fare il punto sulla situazione dei contagi in Lombardia, è stata convocata nel pomeriggio una conferenza tra Regione e i sindaci delle città capoluogo a cui parteciperà anche il primo cittadino di Lecco.

Attesa poi nel tardo pomeriggio una video diretta nella quale Gattinoni (dalla sua pagina Facebook) interverrà con un messaggio ai lecchesi e per rispondere alle domande dei cittadini.