Gattinoni perde: “I lecchesi hanno scelto, ora il bene della città venga prima di tutto”

Applausi e lacrime per il sindaco uscente alla sede elettorale di via Marco D’Oggiono

La telefonata a Boscagli per congratularsi, poi l’appello ad avere cura: “Una città non è fatta soltanto di parcheggi e opere, ma di persone, associazioni, relazioni vere. Sono elementi che abbiamo coltivato e costruito in questi anni”

LECCO – E’ arrivato presso la sede elettorale di via Marco D’Oggiono tra gli applausi Mauro Gattinoni, col sorriso, nonostante la netta sconfitta al ballottaggio che ha incoronato l’avversario, Filippo Boscagli, sindaco della città. Accanto a lui la moglie Paola. “Magari ora andremo un po’ in vacanza”, ha sdrammatizzato l’oramai ex sindaco guardandola. “Ce ne sarebbe davvero bisogno” ha risposto lei sorridendo. Perché al netto di tutto, guidare una città non è un lavoro da poco e il primo tempo a venire meno è proprio quello insieme alla propria famiglia. E alla famiglia sono andati i primi ringraziamenti dell’ex sindaco, la voce rotta dalla commozione. “Per la pazienza e il supporto in questi quasi sei anni”. Poi il grazie alla grande famiglia civica e politica che l’ha affiancato durante l’esperienza amministrativa e in questi lunghi mesi di campagna elettorale: “Grazie a loro, ai collaboratori, allo staff e alle tante persone che hanno sostenuto questo progetto di città. Grazie davvero a tutti”.

Subito dopo la chiusura dello spoglio il candidato sconfitto ha telefonato al vincitore, congratulandosi: “Spero davvero che il nuovo sindaco e la sua squadra abbiano rispetto per la cura e per il lavoro che in questi anni abbiamo messo in campo tutti insieme” ha detto Gattinoni. Quindi il commento all’esito, amarissimo, del voto: 932 i voti di scarto tra gli sfidanti che hanno segnato la vittoria del candidato di centrodestra. “I cittadini lecchesi si sono espressi chiaramente, la democrazia è un valore” ha detto Gattinoni. “Ringrazio chi ci ha dato fiducia, un numero di persone ancora maggiore rispetto al primo turno. Credo che la proposta che abbiamo presentato sia stata di grande qualità, sia nei cinque anni di lavoro svolto sia nei risultati di cui i lecchesi potranno beneficiare da qui in avanti”.



Gattinoni ha continuato con un altro monito al nuovo sindaco: “Una città non è fatta soltanto di parcheggi e opere, ma di persone, associazioni, relazioni vere. Sono elementi che abbiamo coltivato e costruito in questi anni. Oggi, ancora prima che amministrare una città o una comunità, la necessità è quella di costruirla. La funzione della politica è tenere insieme le tante anime e i tanti fili di una comunità, perché soltanto così può crescere. Credo che questa esperienza amministrativa, che oggi è stata giudicata dai lecchesi, ha rappresentato una svolta per la città, per quantità e qualità degli interventi realizzati e per le modalità di lavoro adottate.

Un ultimo ringraziamento è andato ai lecchesi: “Li ringrazio per questa esperienza unica che è stata amministrare la città in un’epoca storica particolare, dal Covid a oggi. Da parte mia e di tutta la squadra credo di poter dire che non ci siamo mai risparmiati, soprattutto in queste due settimane di ballottaggio c’è stato un coinvolgimento sincero, autentico e profondo che ha cercato di ridare un motivo vero per cui vale la pena prendersi cura del bene comune. Tutto il lavoro che abbiamo fatto lo abbiamo fatto anteponendo gli interessi di tutta la città e di tutti i cittadini e non la sommatoria di tutti gli interessi particolari, perché non è da li che deriva il risultato. Con i progetti che abbiamo lasciato nei cassetti di Palazzo Bovara il nuovo sindaco potrà vivere di rendita per almeno due anni. Noi ora porteremo avanti il nostro compito sempre in quell’Aula” ha concluso riferendosi al suo ruolo di opposizione. Un ultimo grazie, ancora applausi e abbracci commossi.