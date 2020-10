Gattinoni sindaco, Valsecchi (Appello per Lecco): “Nostro contributo fondamentale”

L’ex assessore: “E’ l’ultimo regalo fatto al centrosinistra, ora riprendiamo le nostre origini”

“In consiglio comunale? Saremo una minoranza costruttiva”

LECCO – “Gattinoni e il centrosinistra partivano dal 41,67%, noi abbiamo preso il 6%. Se questo non è un contributo non saprei come altro definirlo“. Così Corrado Valsecchi, candidato sindaco di Appello per Lecco sconfitto al primo turno, ha commentato l’esito del ballottaggio tra Mauro Gattinoni e Peppino Ciresa che ha visto Gattinoni vincere per soli 31 voti.

Nei giorni scorsi, prima del voto, Valsecchi aveva annunciato l’appoggio di Appello per Lecco al centrosinistra: “Con grande fatica – ha aggiunto – siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio, altrimenti Lecco avrebbe avuto un sindaco già da 15 giorni e quel sindaco sarebbe stato Peppino Ciresa, è giusto dirlo”.

“Questo è l’ultimo regalo che facciamo al centrosinistra – ha dichiarato quindi Valsecchi – oggi finisce una parte di storia, cominciata nel 2010, ed inizia una nuova era per Appello per Lecco, quella di un ritorno alle origini, al vero civismo”.

Appello per Lecco sarà presente tra i banchi del consiglio comunale rappresentato solo da Valsecchi: “Noi non saremo all’opposizione – ha sottolineato – bensì saremo una minoranza costruttiva. Ascolteremo delibere e decisioni prese dall’amministrazione, se andranno nella direzione del bene della città, per noi prioritario, daremo adesioni convinte, in caso contrario spiegheremo il perché” ha concluso.