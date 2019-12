Gazebo di Lecco Merita di più in piazza Era a Pescarenico

Stamattina i componenti del gruppo che fa riferimento a Forza Italia Lecco hanno fatto tappa a Pescarenico

La raccolta di idee per la città promossa dagli attivisti continuerà anche a gennaio: sabato 18 gazebo nel mercato cittadino

LECCO – Secondo gazebo nei quartieri del gruppo “Lecco merita di Più”. Stamattina, sabato, piazza Era, nel rione di Pescarenico, ha ospitato il banchetto di incontro e confronto con la cittadinanza promosso dagli attivisti in vista delle prossime elezioni amministrative per la città capoluogo.

“Un ulteriore momento di approfondimento nei quartieri della nostra città; qui in piazza, tra i lecchesi abbiamo raccolto numerose segnalazioni e indicazioni sui problemi di Pescarenico frutto della mancata attenzione alla manutenzione ordinaria e al decoro urbano di questa amministrazione comunale” dichiarano i componenti del gruppo che fa riferimento a Forza Italia Lecco.

“Basta un colpo d’occhio per capire, che anche a Pescarenico non è stata prestata la giusta attenzione per uno dei più bei luoghi manzoniani della città, circostanza certificata dalla presenza di numerose nutrie sulla passeggiata a lago” spiegano gli azzurri.

“I lecchesi non si vogliono arrendere a questa situazione per questo continuano a supportare la nostra raccolta di idee per la città”. Prossimo gazebo sabato 18 al mercato cittadino, “un altro luogo simbolo del degrado in cui è sprofondata la nostra amata Lecco” concludono