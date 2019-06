Germanedo. Minuzzo (Forza Italia): “Il Centro Sociale tra rifiuti e topi”

Il consigliere denuncia la situazione all’esterno della struttura

Minuzzo: “Condizioni igieniche preoccupanti”.

LECCO – Una pulizia decisamente non ottimale, rifiuti lasciati in bella vista e topi che bazzicano indisturbati nelle vicinanze: stiamo parlando dell’area esterna centro sociale di Germanedo e ha segnalarne le condizioni è Emilio Minuzzo consigliere di Forza Italia, intervenuto lunedì sera in apertura del Consiglio Comunale.

“L’erba alta è stata solo recentemente tagliata ma non basta questo per riportare il decoro – ha sottolineato – i rifiuti non sono stati rimossi, alcuni sono stati gettati in prossimità delle finestre dell’informa giovani, stupisce che nessuno sia ancora intervenuto”.

Per quanto riguarda i topi, “sono state posizionate due sole trappole” una misura considerata insufficiente dal consigliere che ha ricevuto le segnalazioni dai cittadini. “Le condizioni igieniche sono devastanti” ha concluso Minuzzo.