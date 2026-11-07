Giornata dell’Economia del PD lombardo, Fragomeli: “Ridare protagonismo alle città capoluogo”

Due momenti di approfondimento importanti

“Valorizzare il contributo dei lavoratori stranieri”

LECCO – Il ruolo delle città metropolitane e capoluogo. L’importanza della manodopera straniera, soprattutto in Lombardia. Sono questi i temi della Terza giornata dell’economia, organizzata dal Gruppo regionale del Pd, venerdì pomeriggio, a Palazzo Pirelli. Ospiti sindaci delle grandi città del nord – Beppe Sala, Matteo Lepore, Stefano Lo Russo, Giacomo Possamai – che hanno interloquito con l’ex sindaco di Brescia Emilio Del Bono, oggi vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, parlamentari come la segretaria regionale Silvia Roggiani, Antonio Misiani, Vinicio Peluffo e Cristina Tajani, l’eurodeputata Irene Tinagli, la segretaria generale della Cgil Lombardia Valentina Cappelletti. Inoltre, il segretario del Pd metropolitano Alessandro Capelli, il capogruppo in Regione Pierfrancesco Majorino, l’ex ministro e segretario Pd Pierluigi Bersani e l’economista Tito Boeri. A introdurre i lavori il vicesegretario regionale Gian Mario Fragomeli, consigliere al Pirellone e responsabile Economia del partito lombardo.

“Questo incontro vede due momenti di approfondimento importanti. Il primo panel è centrato sulle città metropolitane, in particolare i capoluoghi di regione perché è da Regione Lombardia, dal presidente Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guidesi, che ha preso le mosse l’idea di zone di innovazione e sviluppo, le cosiddette Zis, o di altre proposte simili che però hanno visto mancare un tassello fondamentale, cioè quello delle città capoluogo. Quindi, si sono portati avanti dialoghi e confronti per un’economia territoriale che non tiene conto delle città. E questo per noi è un grande limite”, ha esordito Fragomeli.

“Il secondo panel è un tema politico: siamo un po’ stanchi che il centrodestra utilizzi i binomi stranieri-delinquenza e stranieri-devianza e riconduca la popolazione straniera presente in Italia solo a questo. Per noi, al contrario, è importante rilanciare il tema della manodopera straniera come risorsa a livello lombardo. E questo perché la presenza della manodopera straniera è ormai una componente strutturale del nostro mondo del lavoro”, ha aggiunto l’esponente dem, presentando alcuni dati.

“Dagli accessi agli atti chiesti all’assessorato regionale al Lavoro, risulta che nel primo trimestre 2026 le attivazioni di nuovi contratti e gli avviamenti di lavoratori stranieri coprano il 36,7% complessivo, quindi un numero molto significativo. La distribuzione territoriale ci dice che Milano che la fa da padrona, ma questo è un trend storico e consolidato, così come sta diventando sempre più importante negli altri territori. Stiamo parlando di flussi che riguardano solo i lavoratori dipendenti, manca una grossa fetta sui lavoratori autonomi. Anche rispetto al saldo occupazionale, cioè quante nuove professioni si attivano a livello lombardo e quante cessano nei diversi anni, il ruolo degli stranieri è molto significativo: nel 2026 il saldo è superiore di 6 volte rispetto al dato degli italiani. Naturalmente dobbiamo tener conto del fatto che il tema dei pensionamenti, e quindi dell’uscita dal lavoro, è molto più forte nella popolazione lavorativa italiana rispetto a quella straniera, tendenzialmente più giovane. Ma emerge chiaramente quanto il contributo per la crescita occupazionale anche in Lombardia sia decisivo da parte dei lavoratori extra Ue”, ha detto ancora Fragomeli.

“Dove lavorano? Come sappiamo, nel commercio, nella logistica, nei pubblici servizi, nelle costruzioni e nei servizi alle imprese, settori che insieme rappresentano il 65%. Quindi è chiaro quanto in quei settori la manodopera straniera in Lombardia sia particolarmente importante. In sintesi, un saldo molto robusto della forza lavoro straniera, una presenza diffusa, il dato milanese significativo come ormai in tutte le province lombarde e in tutti i settori economici: come Partito democratico la questione va affrontata attentamente”, ha concluso l’esponente Pd.