Giovani Democratici: “Con Mauro Gattinoni per una Lecco che guarda ai giovani”

Soddisfatto il segretario Pietro Regazzoni

“Mauro Gattinoni è la persona giusta”

LECCO – “Come Giovani Democratici della città di Lecco vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per il percorso che ha portato alla formazione di una coalizione di centro-sinistra a sostegno di Mauro Gattinoni come sindaco di Lecco”.

Così Pietro Regazzoni, segretario del circolo lecchese dei Giovani Democratici, ha commentato l’ufficializzazione della coalizione a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni.

“Mauro è la persona giusta: un dialogatore, un professionista serio, capace di ascoltare, coinvolgere, unire, di guardare ai giovani – ha detto Regazzoni, –. Queste sue capacità umane, affiancate a quelle professionali, saranno preziose per la nostra città. Accanto al nostro partito di riferimento, che ha ben amministrato dal 2010, siamo soddisfatti di vedere una rinnovata coalizione progressista, capace di riunire il centro-sinistra, senza trascurare l’attenzione al civismo lecchese. A questo proposito non possiamo che essere felici della partecipazione di AmbientalMente Lecco, lista da poco fondata dall’assessore Dossi, che è e sarà punto di riferimento per i tanti – in particolare i più giovani – sensibili alla tematica ambientale e a uno sviluppo cittadino più sostenibile”.

I Giovani Democratici auspicano di allargarsi, coinvolgendo quelle forze innovatrici che si riconoscono nel programma di coalizione e nella persona di Mauro Gattinoni, in opposizione a una coalizione di destra. Rivolgendosi, in particolare, a chi ha condiviso il percorso di buon governo della città per ben 10 anni.

“Questa campagna elettorale dovrà essere un’occasione per coinvolgere davvero i ragazzi della nostra città, facendoli sentire ascoltati ma, soprattutto, chiamati a essere protagonisti della cura della nostra casa comune. Come GD della Città di Lecco saremo in campo per questo, a fianco di Mauro Gattinoni”.