Giovanni Colombo punta su Lecco città universitaria: “Motore europeo per economia, ricerca e innovazione”

Il candidato di Patto per il Nord propone un polo dedicato all’economia dei laghi tra università, start-up e recupero delle aree dismesse

Nel progetto spazio alla collaborazione con Politecnico e CNR e alla nascita di studentati e hub culturali

LECCO – Trasformare Lecco in una città universitaria e in un polo internazionale legato all’economia dei laghi, dell’innovazione e della ricerca. È una delle proposte lanciate da Giovanni Colombo, candidato sindaco sostenuto dalla lista Patto per il Nord, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Al centro della visione illustrata da Colombo c’è l’idea di una “Università di economia dei laghi”, pensata per rafforzare il ruolo di Lecco nel sistema dei territori prealpini e transfrontalieri. “Oggi assistiamo, purtroppo, a un esodo silenzioso e inaccettabile delle nostre migliori menti e dei nostri talenti”, afferma il candidato. “Per invertire questa rotta non bastano slogan: serve un ecosistema della conoscenza che trasformi Lecco in un vero e proprio motore d’Europa”.

Nel progetto illustrato dal candidato di Patto per il Nord, la nuova visione universitaria dovrebbe svilupparsi in sinergia con il Polo territoriale lecchese del Politecnico di Milano, promuovendo anche l’istituzione di un nuovo centro del Consiglio Nazionale delle Ricerche dedicato alla “Blue Economy” e all’innovazione dei sistemi lacustri.

Tra gli obiettivi indicati vi sono inoltre la nascita di start-up innovative, il rafforzamento dei collegamenti tra università e imprese e la creazione di un “campus diffuso” attraverso il recupero di aree industriali dismesse da destinare a studentati e hub socio-culturali.

Secondo Colombo, la crescita universitaria e culturale della città potrebbe diventare anche un motore economico capace di attrarre investimenti privati, fondi europei e nuovi studenti. “Stiamo costruendo una città viva e dinamica, dove i nostri figli non debbano più fuggire per realizzarsi”, sostiene il candidato, che richiama anche la necessità di creare nuove opportunità lavorative e formative per il territorio.