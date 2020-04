Giulio Ceppi nella task force del ministro per la ripartenza scuola

Tra i 18 esperti convocati dal ministro Azzolinia c’è anche l’arch. lecchese Giulio Ceppi

Da lui proposte per la ripartenza della scuola post emergenza. I complimenti di Appello per Lecco

LECCO –L’arch. Giulio Ceppi è stato nominato nella task force voluta dalla Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina e farà parte di un comitato di esperti ( 18 componenti ) che avrà il compito di formulare e presentare idee e proposte per la scuola finalizzata a rispondere all’emergenza sanitaria in corso, ipotizzando un nuovo modello del sistema di istruzione nazionale .

“Ci complimentiamo con Giulio per l’incarico consapevoli che non ha un compito semplice da svolgere , ma conosciamo le sue grandi qualità e doti di progettazione e di “vision” e siamo orgogliosi che sia stata scelta una figura come la Sua che ci rassicura sulla competenza e la capacità di analisi di cui conosciamo bene le potenzialità”.

Con queste parole Appello per Lecco, di cui Ceppi è tra i fondatori, ha voluto augurare buon lavoro all’architetto lecchese e ha auspicato che “anche questo sodalizio neocostituito possa essere utile a fare uscire un settore fondamentale come quello della istruzione, formazione e ricerca da questo periodo di grande incertezza e inquietudine”.