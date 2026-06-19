Giunta Boscagli, Forza Italia Lecco: “Piena soddisfazione per la squadra di governo della città”

La scelta del partito: la Presidenza del Consiglio comunale

“Strumento fondamentale di ascolto del territorio. Vogliamo essere protagonisti delle istanze dei cittadini lecchesi”

LECCO — Forza Italia Lecco esprime piena soddisfazione per la composizione della nuova Giunta comunale presentata oggi dal Sindaco Filippo Boscagli. Una squadra equilibrata, che fotografa il lavoro di una coalizione coesa e che restituisce alla città la prospettiva di cinque anni di governo solido e responsabile, in coerenza con il mandato uscito dalle urne il 7 e 8 giugno.

All’interno dello schema condiviso con gli alleati di centrodestra, Forza Italia ha scelto consapevolmente di assumere la Presidenza del Consiglio comunale. È una scelta politica precisa e motivata ; il Consiglio comunale è l’organo che dà voce alla città, accoglie le istanze dei cittadini, dei comitati, delle associazioni e delle parti sociali, e garantisce il confronto trasparente tra maggioranza e opposizione. È, di fatto, lo strumento istituzionale più diretto di ascolto del territorio.

“Abbiamo scelto un ruolo che ci porta più vicini alle persone. La Presidenza del Consiglio non è un incarico di rappresentanza formale: è la guida dell’aula nella quale Lecco si racconta, discute e decide. Presidiare quel ruolo significa, per noi, garantire a tutti uno spazio di confronto trasparente, ordinato e accessibile, e mettere al centro le istanze concrete dei lecchesi”.

La scelta risponde a una visione politica di medio periodo, fondata sulla convinzione che il radicamento sul territorio si costruisce con i ruoli, non con le poltrone. Forza Italia vuole essere presente nei quartieri, nelle scuole, nelle realtà economiche e associative di Lecco: la Presidenza del Consiglio è il luogo dove questa presenza diventa metodo, perché è lì che le istanze del territorio si trasformano in atti politici concreti. “Vogliamo essere protagonisti delle istanze dei cittadini, e questo ruolo, crediamo, sia quello che più di altri ci consente di crescere ancora nel territorio e nelle comunità”.

A questo proposito, il Segretario Provinciale ci tiene a sottolineare il valore della squadra azzurra in aula: “Un ringraziamento sincero e profondo va a Gianni Caravia e Virginia Tentori, che ci rappresentano in Consiglio comunale: è grazie alla loro dedizione, alla loro competenza e al forte legame con il territorio se Forza Italia oggi esprime questa centralità. Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutti i candidati della nostra lista, che con generosità, passione e spirito di servizio si sono mobilitati durante la campagna elettorale: senza il loro impegno quotidiano e il lavoro corale costruito casa per casa, strada per strada, questo risultato non sarebbe stato possibile. Insieme a loro, e con loro, continueremo a portare avanti con serietà e determinazione le istanze di tutti i lecchesi”.

Forza Italia Lecco rinnova infine pieno sostegno al Sindaco Filippo Boscagli e all’intera squadra di governo, augurando buon lavoro a tutti gli assessori e ribadendo la volontà di collaborare lealmente al progetto di centrodestra per il quinquennio 2026–2031, nell’interesse esclusivo della città e dei lecchesi.