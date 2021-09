Green pass sul lavoro, Il governatore Fontana: “Serva a restare aperti”

Il governatore lombardo sull’estensione del Green pass sui luoghi di lavoro

“Insistere sul convincimento, con tamponi a prezzi calmierati per gli indecisi. L’estensione serva come leva per evitare ulteriori chiusure”

LECCO – “Abbiamo chiesto al Governo di insistere nell’azione di convincimento per raggiungere una vaccinazione completa di tutta la popolazione, senza dimenticare la possibilità di favorire anche l’utilizzo dei tamponi a prezzi calmierati, per non chiudere la porta in faccia alle persone che oggi hanno ancora dubbi e preoccupazioni. Credo che queste persone vadano convinte attraverso i risultati straordinari che siamo riusciti a raggiungere con la campagna vaccinale”.

Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato l’esito della riunione tra Governo e Regioni sul Decreto legge ‘Green Pass’.

Riferendosi all’inserimento dell’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori il presidente di Regione Lombardia ha commentato: “Come Conferenza delle Regioni ne abbiamo preso atto, chiedendo però che l’estensione del green pass valga come leva per mantenere le attività aperte anche qualora la situazione epidemiologica porti a cambiamenti di zone. Nella nostra regione, che al momento ha completato il ciclo vaccinale all’81% della popolazione e raggiunto l’87% di adesione, inciderà poco”