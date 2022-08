Barbecue a Rivabella in barba ai divieti. Interviene il consigliere comunale Zamperini

“Le ordinanze servono ma non devono restare lettera morta”

LECCO – Divieti ignorati a Rivabella dove non sono mancate anche questo Ferragosto, come già accaduto in passato, le ‘grigliate’ abusive lungo le rive dell’Adda (vedi articolo precedente). Ciò nonostante i tanti cartelli predisposti dal Comune dove si ricorda l’ordinanza antincendio che proibisce l’accensione di fuochi nei luoghi pubblici.

“Le ordinanze sono giuste ma devono essere fatte rispettare, altrimenti si rischia restino lettera morta” interviene sulla questione il consigliere comunale Giacomo Zamperini (FDI).

Per Zamperini la questione “non riguarda solo le grigliate ‘abusive’, mi riferisco anche all’ordinanza anti-alcol, così come i provvedimenti sulla sicurezza e contro il degrado, si deve avere poi la forza di applicarli e contrastare quei comportamenti che si vuole mettere al bando. E’ necessario maggiore presidio del territorio, più controlli e maggiore incisività della videosorveglianza”.