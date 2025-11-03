Hub dei bus, Fratelli d’Italia: “Il Tar boccia il Comune, avevamo ragione: l’istruttoria va rifatta”

La nota dei meloniani non si è fatta attendere

Boscagli: “Confidiamo che si aprano ora le porte del Palazzo Comunale chiudendo quelle dei tribunali e si possa ristabilire un dialogo corretto con i cittadini di Lecco”

LECCO – “Più volte abbiamo espresso dubbi sulle modalità con cui è stata affrontata la vicenda HUB di via Balicco ed ora il TAR dà ragione ai ricorrenti. L’istruttoria va rifatta”.

Non si è fatta attendere la reazione dell’opposizione con Fratelli d’Italia che commenta la sentenza del Tar sul ricorso presentato dai condomini di via Balicco per il progetto dell’hub dei bus.

“In attesa di leggere le reali motivazioni rimane il grande rammarico di tempo e soldi persi da questa amministrazione contro i propri cittadini i quali per prima cosa chiedevano semplicemente di essere ascoltati. Confidiamo che si aprano ora le porte del Palazzo Comunale chiudendo quelle dei tribunali e si possa ristabilire un dialogo corretto con i cittadini di Lecco che chiedono che le proprie case non vengano fatte oggetto di decisioni calate dall’alto confiscando giardini condominiali per proporre stazioni che ognuno di noi teme possano rappresentare nuovi ritrovi per gruppi ed attività “discutibili” come drammaticamente assistiamo troppo spesso in diversi luoghi centrali della città” il commento di Filippo Boscagli e del gruppo in consiglio comunale.