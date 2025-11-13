Hub dei bus, il Comune si appella al Consiglio di Stato, critiche le opposizioni

Fa discutere l’importo di oltre 10 mila euro stanziato da Palazzo Bovara per il patrocinio legale

Lecco Ideale, Appello per Lecco e Gruppo per Lecco: “L’amministrazione Gattinoni preferisce promuovere l’ennesimo giudizio che certamente non difende il bene e l’interesse cittadino ma solo le sue scelte arbitrarie”

LECCO – Appello per Lecco, Lecco Ideale e Gruppo per Lecco contro la decisione del Comune di fare ricorso al Consiglio di Stato per impugnare l’ordinanza emessa dal Tar della Lombardia lo scorso 3 novembre sulla vicenda dell’esproprio dell’area verde di pertinenza dei residenti del supercondominio Monte Legnone di via Balicco. A fare discutere l’impegno di spesa di 10.311 mila euro per l’affidamento della causa ad un avvocato del Foro di Milano

In una nota stampa, i consiglieri di Appello per Lecco, Lecco Ideale e gruppo Per Lecco “constatano con amarezza che la maggioranza che governa attualmente il Comune di Lecco dimostra ben poco rispetto del pronunciamento del TAR che nelle pieghe del provvedimento invitava il Comune ad affrontare il tema delicatissimo della localizzazione dell’hub dei bus trovando soluzioni alternative mettendo, in primis, a disposizione aree pubbliche e di proprietà comunale, oltre che ben poco rispetto per l’interesse di tutti i cittadini che hanno diritto che alla città venga proposta la soluzione migliore”.

“L’amministrazione Gattinoni preferisce, infatti, invece che concentrarsi attentamente sul riesame ordinato dal TAR dell’intera situazione con risorse e competenze, promuovere l’ennesimo giudizio che certamente non difende il bene e l’interesse cittadino ma solo le sue scelte arbitrarie. Questo accanimento – continuano i consiglieri di opposizione – mortifica il vivere civile, soprattutto quando è una amministrazione comunale a infierire nei confronti dei propri cittadini rivendicando esclusivamente di far valere le proprie ragioni”.

“Se a questo aggiungiamo che il fondo rischi di soccombenza legale verrà aumentato di oltre il 100% e portato alla considerevole cifra di 458.000 €, al netto delle spese già fatte dal comune per l’assistenza legale esterna e di quelle future, come quella relativa all’hub dei bus, affidata con incarichi diretti a avvocati dei vari Fori, risulta lampante la vocazione di contrapposizione, litigiosità e proliferazione dei contenziosi di questa Giunta, dalla quale con spirito civico e etico ci dissociamo in maniera netta e inequivocabile” concludono.