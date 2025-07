Hub dei bus in via Balicco, il PD: “Bene il progetto ma dialogo necessario con i condomini”

LECCO – La Segreteria cittadina del Partito Democratico interviene nel dibattito aperto in Consiglio Comunale a seguito della discussione sui primi interventi necessari per la realizzazione di un HUB di interscambio ferro-gomma a Lecco. “Un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina e interurbana che, grazie alla collaborazione tra enti e istituzioni, sta compiendo passi importanti verso la concretizzazione”.

“Il PD locale – spiegano dal partito – esprime apprezzamento per il fatto che Regione Lombardia abbia messo a disposizione significativi finanziamenti destinati a migliorare il sistema della mobilità pubblica, incoraggiando l’uso di mezzi alternativi all’auto privata. In particolare, viene valorizzato l’impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Mauro Gattinoni, che ha elaborato un progetto concreto per partecipare al bando regionale con l’obiettivo di razionalizzare l’interscambio tra ferrovia e trasporto su gomma nel territorio lecchese”.

“La bontà del progetto è stata riconosciuta anche dagli enti preposti, comprese Ferrovie, Trasporto Pubblico Locale e gli uffici regionali competenti, che hanno sostenuto il piano finanziandolo con oltre 14 milioni di euro, cifra a cui si aggiungono ulteriori 9 milioni messi a disposizione dalle Ferrovie per interventi di loro diretta competenza”.

“Il Partito Democratico affronta anche la questione della porzione di area necessaria per la realizzazione dell’HUB, attualmente di proprietà dei condomini ma “asservita” a verde pubblico. In proposito, viene ricordato che il vincolo urbanistico che grava sull’area è frutto di una convenzione tra il Comune e i proprietari, stipulata nel 1999. Come indicato nel verbale del Consiglio Comunale del 19 luglio di quell’anno, le aree oggetto di convenzione con destinazione a verde pubblico sono state considerate pienamente soggette al regime giuridico demaniale”.

“Proprio per questo, la Segreteria cittadina del PD suggerisce di avviare una verifica congiunta dei contenuti della convenzione, contenuti anche nei rogiti notarili dei singoli condomini, al fine di individuare soluzioni condivise che rispettino i diritti degli abitanti e, al contempo, rendano possibile la realizzazione di un’opera ritenuta strategica per l’intera comunità”.

“Il Partito Democratico conclude esprimendo apprezzamento per l’apertura dimostrata dal Sindaco e dagli assessori, che anche in sede consiliare hanno ribadito la volontà di intraprendere un percorso di dialogo con i condomini. Un confronto costruttivo che possa portare, nel rispetto delle reciproche posizioni, a soluzioni rapide e condivise, superando o almeno mitigando le criticità sollevate dai residenti”.