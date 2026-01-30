I fuoriusciti da Forza Italia ripartono dal gruppo civico Rete per Lecco

Il nuovo gruppo è coordinato da Angela Fortino

“Ridurre la distanza sempre più evidente tra le rigide logiche dei partiti e i bisogni concreti delle persone”

LECCO – “Sempre mossi dalla stessa passione che ha caratterizzato il nostro impegno politico negli ultimi due anni, convinti che la politica debba essere innanzitutto servizio al bene comune, e animati dal desiderio di contribuire concretamente al futuro della nostra città, che oggi necessita di una urgente svolta di governance. Mantenendo saldi i principi, i valori e una chiara collocazione culturale nell’area moderata del centrodestra, e senza alcun interesse per cambi di casacca e partito che avrebbero anche potuto portarci vantaggi personali, abbiamo scelto in modo consapevole e responsabile di costituirci in gruppo civico. Una scelta significativa, che nasce dalla volontà di mettere al centro non un simbolo – che, non sempre, sui territori, riesce a declinare la propria essenza – ma la libertà di ascoltare, dialogare e interagire in modo serio e disinteressato con il popolo lecchese”.

Nei giorni scorsi, infatti, un gruppo di forzisti guidato dalla segretaria cittadina Angela Fortino aveva lasciato il partito in polemica con la segreteria provinciale. Nasce quindi Rete per Lecco gruppo civico coordinato dalla stessa Angela Fortino.

“Un gruppo civico che, in una città delle dimensioni di Lecco, si propone di ridurre la distanza sempre più evidente tra le rigide logiche dei partiti e i bisogni concreti delle persone, per restare saldamente ancorato alla realtà. Siamo persone che conoscono bene Lecco, le sue dinamiche, i suoi punti di forza e le sue fragilità, e che hanno deciso di continuare il proprio impegno con spirito responsabile e costruttivo al di fuori di logiche che spesso inibiscono l’avvicinamento dei cittadini alla vita civica e politica e finiscono persino per scoraggiare la partecipazione al voto.

Dopo un’esperienza impegnativa all’interno di un partito che, a livello locale, ci ha profondamente deluso, siamo fermamente convinti che, in una città come la nostra, un gruppo civico, esterno ai partiti, possa favorire un’azione politica più concreta e vicina ai cittadini, agli organismi di rappresentanza delle diverse categorie e alle associazioni attive nei diversi ambiti. Un’azione capace di costruire relazioni autentiche e soluzioni reali, ponendo al centro la vivibilità della città e adottando la sussidiarietà come metodo.

Per questo continueremo a mettere a disposizione le nostre competenze ed energie, come persone libere che hanno avuto il coraggio di rinunciare alla “sicurezza” di un partito per restare più efficacemente vicine alle persone e al contesto cittadino.

Nel rivolgere un invito a chiunque voglia sostenere o avvicinarsi al nostro progetto, ci auguriamo di restituire al popolo lecchese un protagonismo positivo e propositivo. Siamo convinti che esista ancora spazio per una politica buona, capace di non spingere i cittadini alla rinuncia o alla rassegnazione, ma di incoraggiarli a dare fin da subito il proprio contributo, per arrivare a esprimere un voto utile e consapevole”.