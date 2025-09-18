Il centrodestra: “Mobilità sostenibile?‘Nessuno ti porta più!’”

Il centrodestra interviene nuovamente (con un comunicato congiunto) sulla soppressione di una corsa della linea 7

La soppressione della corsa delle 13:56 della linea 7, che serviva in particolare gli studenti degli istituti Kolbe e Leopardi, rappresenta un grave danno per famiglie e ragazzi e un’ulteriore dimostrazione della cattiva gestione del trasporto pubblico a Lecco.

Non è accettabile che studenti di 11-13 anni vengano costretti a lunghi giri e attese per coprire tragitti brevissimi, mentre Linee Lecco giustifica la scelta con decisioni prese “in tempi strettissimi” e nello stesso tempo fornisce nei dettagli le coincidenze alternative già predisposte.

Un controsenso che conferma l’assenza di pianificazione e di trasparenza. Il paradosso è ancora più evidente se pensiamo agli slogan lanciati dal Comune e da Linee Lecco con la campagna “Ti porto io!”, che prometteva viaggi gratuiti e mobilità sostenibile.

Oggi, invece, il messaggio reale per molti studenti è diventato: “Nessuno ti porta più!”. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lecco Ideale chiedono chiarezza e responsabilità: il Sindaco Gattinoni e la sua Giunta non possono più limitarsi a slogan, ma devono assumersi le loro responsabilità politiche e pretendere da Linee Lecco un servizio dignitoso, equo e stabile per tutti gli studenti. Lecco non può permettersi di lasciare indietro i propri ragazzi.

Angela Fortino (Forza Italia)

Massimo Sesana (Fratelli d’Italia)

Emanuele Mauri (Lega)

Lorella Cesana (Lecco Ideale)