Alessandra Rota presidente del Circolo lecchese di Fratelli d’Italia

“Siamo sicuri che i nostri rappresentanti sapranno intraprendere la migliore strada per la rinascita del nostro sofferente Paese”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Circolo lecchese di Fratelli d’Italia a firma della presidente Alessandra Rota.

“Ringrazio i lecchesi che hanno dato fiducia ai candidati di Fratelli d’Italia al Parlamento nazionale.

Il lavoro proficuo dei nostri rappresentanti nelle istituzioni, dei dirigenti e dei militanti ha prodotto un eccezionale incremento di suffragi nella nostra città, stimolo a perseverare e ad applicarci massimamente nel supremo interesse della collettività.

Orgogliosi di essere lecchesi, sappiamo che il futuro dipende solo dal nostro costante impegno in tutte le attività pubbliche e private.

Siamo sicuri che i nostri rappresentanti sapranno intraprendere la migliore strada per la rinascita del nostro sofferente Paese e garantiamo la nostra massima attenzione e il più profondo impegno risolutivo dei bisogni e delle richieste dei concittadini.

Grazie ancora ai lecchesi per il loro sostegno: non se ne pentiranno”.

Alessandra Rota

presidente del Circolo lecchese di Fratelli d’Italia