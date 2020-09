Il Consiglio Comunale: ecco come sarà se vince Ciresa oppure Gattinoni

Quanti saranno i seggi per lista e i nomi dei futuri consiglieri comunali

Due possibili scenari in caso di vittoria al ballottaggio di Ciresa o di Gattinoni

LECCO – Tra poco più di dieci giorni sapremo chi sarà il nuovo sindaco di Lecco: il ballottaggio tra Peppino Ciresa e Mauro Gattinoni deciderà, non solo il nuovo primo cittadino, ma anche la nuova amministrazione e quindi la composizione del Consiglio Comunale.

Sono due scenari molto diversi quelli che la vittoria di uno o dell’altro candidato determinerà nell’attribuzione dei seggi alle singole forze politiche in campo, in base ai voti presi dalle liste e il calcolo elettorale per determinarli.

Se vince Ciresa

L’affermazione di Ciresa garantirebbe al centrodestra i 20 seggi di maggioranza e i restanti 12 all’opposizione. In quel caso sarebbero 6 i seggi per Forza Italia -Lecco Merità di Più, altrettanti per la Lega, 5 per Lecco Ideale e 3 per Fratelli d’Italia. All’opposizione i posti sarebbero divisi tra Pd con 5 seggi, Fattore Lecco con 4 seggi ed un seggio a testa per Con La Sinistra Cambia Lecco, Ambientalmente Lecco e per Appello per Lecco che si è presentata sola alle elezioni.

Se vince Gattinoni

Inevitabilmente diversa la composizione in caso di vittoria di Gattinoni, con il centrosinistra quindi in maggioranza: 9 seggi al PD, 6 seggi a Fattore Lecco, 3 seggi per Con La Sinistra Cambia Lecco e 2 seggi per Ambientalmente Lecco. All’opposizione ci sarebbe quindi il centrodestra con 3 seggi ciascuno per Lecco Merità di Più, Lega e Lecco Ideale, 2 seggi per Fratelli d’Italia e sempre un seggio per Appello per Lecco.

Lo scenario potrebbe cambiare ulteriormente in caso di apparentamento tra il centrosinistra e Appello per Lecco, un’ipotesi che al momento, almeno dalle dichiarazioni fatte finora, sembra irrealizzabile.

Ecco quindi, riassunte in tabella, le due possibili composizioni del Consiglio Comunale, nel caso di vittoria di Peppino Ciresa o di Mauro Gattinoni, con i nomi dei candidati consiglieri eletti:

SINDACO: PEPPINO CIRESA



Composizione consiglio Comunale MAGGIORANZA Seggio Consigliere Lista 1 Emilio Minuzzo Lecco Merita di Più 2 Simone Brigatti Lecco Merita di Più 3 Loredana Colella Lecco Merita di Più 4 Virginia Tentori Lecco Merita di Più 5 Giovanbattista Caravia Lecco Merita di Più 6 Libero Tamagnini Lecco Merita di Più 7 Marta Bordogna Lega Salvini 8 Cinzia Bettega Lega Salvini 9 Stefano Parolari Lega Salvini 10 Giovanni Colombo Lega Salvini 11 Andrea Corti Lega Salvini 12 Federica Brambilla Lega Salvini 13 Filippo Boscagli Lecco Ideale 14 Chiara Nichetti Lecco Ideale 15 Dario Romeo Lecco Ideale 16 Lorella Cesana Lecco Ideale 17 Antonio Rossi Lecco Ideale 18 Alessandra Rota Fratelli d’Italia 19 Giacomo Zamperini Fratelli d’Italia 20 Marco Caterisano Fratelli d’Italia MINORANZA 21 Mauro Gattinoni Fattore Lecco 22 Matteo Ripamonti Fattore Lecco 23 Emanuele Torri Fattore Lecco 24 Chiara Frigerio Fattore Lecco 25 Pietro Regazzoni Partito Democratico 26 Giovanni Tagliaferri Partito Democratico 27 Francesca Bonacina Partito Democratico 28 Maria Sacchi Partito Democratico 29 Simona Piazza Partito Democratico 30 Emanuele Manzoni Con la Sinistra cambia Lecco 31 Alessio Dossi Ambientalmente Lecco 32 Corrado Valsecchi Appello per Lecco