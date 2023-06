Il cordoglio a Lecco per la morte di Berlusconi: “Protagonista di molte vite”

I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, da Forza Italia Lecco all’on. Michela Brambilla

La Provincia: “Legato al nostro territorio”. Il governatore Fontana: “Un grande lombardo, ha scritto pagine indelebili della nostra storia”

LECCO – “Nel rispetto del dolore che tutta l’Italia sta vivendo , per la perdita di un grande Statista , ogni parola è superflua . Il silenzio e la preghiera penso siano i linguaggi più corretti e rispettosi da intraprendere . Mi limito con un enorme commozione a dire è ‘Un uomo che , nel vessillo della libertà, ha dato tutto per questa Nazione , mancherà a tutti quanti’. ‘Arrivederci Presidente’.

Così Roberto Gagliardi, commissario provinciale Forza Italia Lecco sulla scomparsa dell’ex premier e fondatore del partito, Silvio Berlusconi (vedi articolo).

Tanti i messaggio di cordoglio giunti da più parti per la morte del Cavaliere, figura che ha segnato la politica del Bel Paese negli ultimi trent’anni: “Tutta l’Italia dovrebbe fermarsi a rendergli omaggio. Buon viaggio al Cav., impareggiabile mattatore” scrive Mauro Piazza, consigliere regionale, già esponente dei ‘forzisti’ lecchesi e oggi alla Lega.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, e per me – Così l’on. Michela Vittoria Brambilla, ministro del Turismo nel governo Berlusconi IV, ricorda il leader di Fi.- E’ sempre stato al mio fianco in tutte le battaglie ambientaliste e animaliste. A partire dalla più importante: inserire la tutela degli animali nell’art.9 della nostra Costituzione, traguardo finalmente raggiunto nel febbraio del 2022. Ricordo il suo amore per Fiocco di neve, uno dei tanti agnellini che ha sottratto al macello, e il suo convinto impegno per fermare l’assurda strage pasquale degli innocenti. Era commovente il suo amore per tutti i cagnolini accolti nella sua casa, in particolare Dudù e Peter”.

“Se ne va – continua – un grande italiano, tra i più grandi del nostro tempo. Il presidente Berlusconi ha vissuto da protagonista molte vite: imprenditore, uomo di sport, politico e statista. Era uno degli italiani più noti al mondo, ma, per quanto molti, restano sempre pochi quelli che hanno avuto il privilegio di conoscere la sua immensa generosità e la sua straordinaria sensibilità. Nessuno ha dovuto fare i conti con così tanti e così implacabili avversari. Nessuno è stato tanto giudicato. Ora è consegnato al giudizio di Dio e della Storia, che saranno più equi e più giusti della schiera dei suoi detrattori. Addio Presidente, grazie per tutto quello che hai fatto per noi, per me”.

“Desidero esprimere il cordoglio della Provincia di Lecco per la scomparsa del Cavaliere Silvio Berlusconi e la vicinanza ai suoi familiari in questo triste momento. Silvio Berlusconi ha rappresentato una figura significativa per il nostro Paese, raggiungendo, grazie alle sue capacità e determinazione, i vertici e ottenendo grandi risultati in diversi settori: imprenditoriale, sportivo e politico”. Sono le parole di Alessandra Hoffman, presidente della Provincia di Lecco.

“Mi piace sottolineare e ricordare il suo particolare legame con il nostro territorio, che ha frequentato spesso per motivi personali e politici – aggiunge Hoffman – Penso che, al di là degli schieramenti e delle idee politiche, dobbiamo tutti rendergli onore per quanto ha saputo fare per la sua e per la nostra Italia”.

In Regione

Anche Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha reso omaggio a Berlusconi “un grande lombardo. Un amico, un imprenditore, ma soprattutto un uomo che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro Paese”.

“Ha scritto pagine indelebili che resteranno nella storia di tutti noi. Vincente in ogni tappa della sua vita – aggiunge Attilio Fontana – porterò per sempre nel cuore quel sentimento di generosità e di essere una persona normale con chiunque si confrontasse. Indimenticabili, poi, guardando oltre l’aspetto istituzionale e politico, gli anni del nostro grande Milan. Regione Lombardia troverà modo per lasciare un segno che lo ricordi per sempre” conclude il governatore.

“Silvio Berlusconi è la storia del nostro Paese. La sua visione politica, le sue intuizioni, le sue posizioni nello scacchiere della politica internazionale hanno segnato la vita politica italiana degli ultimi trent’anni – Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani – Ha saputo dare una prospettiva nuova all’Italia e ha saputo essere con passione ed energia un punto di riferimento per l’intera comunità nazionale. Un vincente, nell’imprenditoria come nello sport: unico, inimitabile, ha saputo anticipare e interpretare al meglio l’evoluzione della società italiana. Mantenendo sempre una forte vocazione popolare. Con lui se ne va l’ultimo degli ‘immortali’. Oggi fatico a immaginare un’Italia senza Silvio Berlusconi. Mancherà al nostro Paese, mancherà la sua capacità visionaria. Mancherà inevitabilmente anche a chi in questi anni non lo ha amato e non gli è stato amico”.