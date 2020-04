“Il futuro è passato da qui”, nuovi incontri in ‘video’ con la civica di Gattinoni

Fattore Lecco propone nuove video-conferenze sui temi dell’attualità

L’iniziativa del movimento civico a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco

LECCO – Se le elezioni sono rimandate a tempi migliori, quando sarà superata l’emergenza Coronavirus, proseguono le iniziative nel centrosinistra: “Fattore Lecco”, il movimento civico nato a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni a sindaco di Lecco lancia “Il futuro è passato da qui”, serie di video-conferenze su temi di attualità con interventi di esperti per continuare quel dialogo con gli elettori nato nelle scorse settimane e continuare a restare in contatto.

Il primo appuntamento dal titolo “Vita da quarantena – Come superare il lockdown senza perdere la testa” è in programma per giovedì 16 aprile, ore 20.45, sul canale Zoom di Fattore Lecco (codice meeting: 964 0327 3092 – password: Lecco2020).

“Alla presenza di uno psicologo – spiegano – ci chiederemo come bambini, adulti e anziani stiano affrontando la quarantena e di come possano gestire paure e desideri”.

I successivi appuntamenti, programmati per ogni giovedì alle ore 20.45, tratteranno di:

Bisogni sociali e povertà

Ripartire: impresa e lavoro

Scuole medie e superiori

Sanità e welfare

Giovani protagonisti

Sviluppo economico e innovazione

Sport e montagna

Scuole dell’infanzia e scuole elementari

Sarà possibile restare aggiornati su date e ospiti delle nuove serate seguendo la pagina Facebook “Fattore Lecco” o il sito www.gattinonisindaco.it. La partecipazione è libera e aperta a tutti.