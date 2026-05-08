Il Ministro Giancarlo Giorgetti a Lecco per sostenere Filippo Boscagli

“L’Italia è la seconda manifattura d’Europa dopo la Germania, ma siamo un paese industriale senza energia”

Calo demografico, fuga dei giovani all’estero, green deal europeo, mercato globale: l’approfondita fotografia del Ministro sul contesto generale

LECCO – Molto partecipato l’incontro con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, arrivato a Lecco a sostegno della campagna elettorale del centro destra che vede candidato Filippo Boscagli. Il ministro della Lega era accompagnato da Massimo Sertori, Assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica.

Amministratori locali, rappresentanti delle associazioni di categoria, del mondo produttivo, professionisti e cittadini hanno partecipato al momento di approfondimento che si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, all’Hangar Manzoni di Pescarenico e organizzato dalla Lega.

Introdotto da Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, l’incontro ha trattato tempi importanti come lo sviluppo economico, delle autonomie locali, delle infrastrutture e della valorizzazione delle risorse territoriali. Un’importante occasione di confronto sul sostegno agli enti locali, sulla crescita economica, sugli investimenti e sulla gestione delle risorse energetiche.

“Lecco è un piccolo microcosmo di quello che sta succedendo in giro per il Mondo e per l’Europa dove il connubio tra società e industria, quella vera, continua a essere predominante – ha detto Giorgetti -. E’ difficile immaginare una Lecco del futuro priva di questa che è una caratteristica fondamentale della città e i tanti imprenditori che sono qui presenti testimoniano questa natura. C’è un’economia del futuro che magari sarà quella del turismo che porta ricchezza, ma c’è poi l’economia che batte il ferro e che caratterizza molto degli imprenditori presenti che rappresentano un’industria tradizionale non molto celebrata ma che in Italia è la trave portante dell’economia. Questa è la cosa da capire e da cui partire e, purtroppo, non è scontato soprattutto in Europa dove si prendono tante decisioni assurde in tema economico e industriale”.

Il ministro Giorgetti ha affrontato il tema dell’energia (“dopo 20 anni abbiamo deciso di ricominciare a tirar fuori il petrolio dalla Basilicata”): “L’Italia è la seconda manifattura d’Europa dopo la Germania, ma siamo un paese industriale senza energia – abbiamo rinunciato al nucleare, non estraiamo il gas e il petrolio che abbiamo – e siamo comunque riusciti a mantenere sempre questa industria innovativa e competitiva. Dopo la battaglia contro il superbonus in Parlamento, gli ultimi due mesi li ho trascorsi a combattere per far capire all’Europa che non si possono non immaginare degli aiuti rispetto al caro-energia”.

Calo demografico, fuga dei giovani all’estero, green deal europeo, mercato globale… il discorso di Giorgetti ha fornito una fotografia ampia e approfondita del contesto generale, sottolineando come questo Governo, in un quadro totalmente incerto per tutta una serie di motivi, sia stato in grado di trasmettere fiducia a livello internazionale.

“E’ giusto rendere merito a chi ha l’ambizione, ma soprattutto il coraggio, di metterci la faccia e affrontare il mare in tempesta – ha concluso Giorgetti riferendosi a Boscagli e a tutti i candidati -. Fare il sindaco è la cosa più bella in assoluto perché, nella catena corta, è possibile immaginare le cose e farle. Per farlo, però, bisogna avere la bussola e la capacità di muovere il timone”.