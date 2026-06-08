Il neo sindaco Boscagli: “È emerso con grande chiarezza quanto i lecchesi desiderassero un cambiamento”

Lecco sceglie Boscagli: battuto Gattinoni, il centrodestra riconquista Palazzo Bovara dopo 20 anni

“Da domani si comincia a lavorare”, ha dichiarato il neo sindaco indicando tra i primi dossier la riapertura del Ponte Vecchio.

Il probabile vicesindaco Carlo Piazza: “È arrivato il momento di dare soluzioni alla Città e ai lecchesi”

LECCO – Filippo Boscagli guarda già ai primi dossier sul tavolo di Palazzo Bovara e indica una linea precisa: “continuare il dialogo con la città e affrontare da subito le questioni più urgenti, a partire dalla riapertura del Ponte Vecchio”. La vittoria al ballottaggio consegna al centrodestra il governo di Lecco per la prima volta dal 2006 e apre una nuova fase politica nel capoluogo.

“L’ultima vittoria del centrodestra a Lecco risaliva al 2006. Quella di questi ultimi due mesi è stata un’avventura straordinaria, fatta di giorni intensissimi durante i quali abbiamo incontrato migliaia di cittadini”, ha dichiarato il neo sindaco. “Da questi incontri è emerso con grande chiarezza quanto i lecchesi desiderassero un cambiamento, una maggiore partecipazione e un coinvolgimento più diretto nella vita della città. Credo che il risultato di oggi dimostri che siamo stati in grado di dare una risposta concreta a questa richiesta”.

Boscagli ha sottolineato come il confronto con i cittadini resterà un elemento centrale anche durante il mandato amministrativo. “Da domani si comincia a lavorare, continuando a incontrare le persone con cui ci siamo già cofrontati in questi mesi e tutte quelle che avremo modo di incontrare prossimamente. Vogliamo mantenere aperto questo dialogo con la città“.

Per il nuovo primo cittadino il dato dell’affluenza conferisce inoltre particolare peso politico all’esito del voto. “Si tratta di una vittoria particolarmente significativa anche perché il numero dei votanti al ballottaggio è rimasto sostanzialmente identico a quello del primo turno. Questo conferisce al risultato una forte legittimazione da parte della città e ne rafforza il valore”.

Tra le priorità indicate dal sindaco eletto figurano alcuni dei principali dossier cittadini. “Nei prossimi giorni inizieremo a confrontarci con i diversi settori dell’amministrazione comunale. Tra i primi temi che intendiamo affrontare c’è la questione della riapertura del Ponte Vecchio, insieme ad altri dossier che richiederanno un confronto diretto con gli uffici e i responsabili dei vari servizi”.

Infine una riflessione personale sul risultato raggiunto: “Dopo due mesi di impegno costante e molto intenso, questo è un momento diverso da tutti gli altri. È la soddisfazione per il raggiungimento di un risultato straordinario, che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità“.

Il verdetto delle urne è arrivato al termine di una sfida che ha visto Boscagli prevalere sul sindaco uscente Mauro Gattinoni. Il candidato sostenuto dalla coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia e dalla lista civica Filippo Boscagli Sindaco ha ottenuto 11.905 voti, pari al 52,04%, contro i 10.973 voti raccolti da Gattinoni, fermatosi al 47,96%. Il distacco finale è stato di 932 preferenze.

L’affluenza si è attestata al 59,22%, in lieve calo rispetto al 60,46% registrato al primo turno. Un dato che conferma una partecipazione sostanzialmente stabile tra i due appuntamenti elettorali.

Tra i primi a commentare il risultato c’è stato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che ha parlato di “una vittoria di squadra”. “Siamo partiti in ritardo ma abbiamo saputo recuperare ascoltando i cittadini e testimoniando quello che dovrebbe essere il compito della politica: raccogliere i problemi e offrire soluzioni. Questa amministrazione darà una spinta in più alla città e, come Fratelli d’Italia, siamo orgogliosi di essere stati promotori di questa candidatura”.

Zamperini ha inoltre rivendicato la compattezza della coalizione. “Il centrodestra è rimasto unito, anche di fronte a chi voleva descriverci come divisi. Questa è la vittoria di tutti coloro che ci hanno creduto fin dall’inizio e di chi sa trasformare le idee in azioni”. Da cittadino lecchese, ha aggiunto, la prima richiesta alla nuova amministrazione riguarda “la riapertura del Ponte Vecchio in uscita e la soluzione del problema viabilistico che da troppo tempo pesa sulla città”, insieme alla capacità di mantenere un rapporto di ascolto con il territorio.

Sulla stessa linea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, esponente della Lega, che ha espresso “grande soddisfazione e grande felicità” per l’esito del voto. “È una vittoria che ripaga una campagna elettorale intensa, condotta nel segno del pragmatismo e degli impegni concretamente assumibili nei confronti dei lecchesi, mettendo da parte le contrapposizioni ideologiche”.

Piazza ha evidenziato il significato politico del risultato ottenuto dal centrodestra nel capoluogo lariano. “L’unità della coalizione ha dato una risposta chiara e ha invertito la rotta. Lecco è il primo capoluogo di provincia lombardo a tornare al centrodestra dopo questa tornata amministrativa”. Per il rappresentante regionale, il lavoro dovrà iniziare immediatamente: “Da domani occorrerà mettere mano ai numerosi dossier aperti e dare attuazione agli impegni assunti. Le prime iniziative dovranno essere il segnale concreto del cambiamento promesso ai cittadini”.

A commentare il risultato è stato anche Carlo Piazza della Lega, indicato come futuro vicesindaco della nuova amministrazione. “Quasi mille voti ci separano dal nostro avversario ed è una grande soddisfazione. I lecchesi hanno capito che esiste un’alternativa all’amministrazione del sindaco uscente Mauro Gattinoni. È stata premiata una scelta basata sull’ascolto e sul confronto con tutte le componenti della città. Filippo, insieme a tutti noi, ha saputo intercettare questa voglia di cambiamento”.

Piazza ha poi ricordato il percorso che ha portato il centrodestra a presentarsi compatto all’appuntamento elettorale. “Quando ho scelto di fare un passo indietro alla mia iniziale candidatura in quota Lega, l’ho fatto proprio per questo motivo: costruire una coalizione unita e compatta. Un percorso che non nasce oggi, ma affonda le sue radici sei anni fa, quando Peppino Ciresa mancò l’elezione per appena 31 voti. Anche grazie al lavoro svolto in questi anni siamo riusciti a trovare l’amalgama giusta per tornare alla guida di Palazzo Bovara”.

Guardando ai prossimi mesi amministrativi, il futuro vicesindaco ha ribadito la volontà di mantenere un rapporto costante con il territorio. “Saremo subito in città e nei rioni. Adesso è arrivato il momento di dare le soluzioni e di trasformare gli impegni assunti durante la campagna elettorale in risultati concreti per Lecco”.

La festa per la vittoria è iniziata nel quartier generale elettorale di via Carlo Cattaneo, dove candidati, sostenitori e dirigenti della coalizione hanno seguito le fasi decisive dello scrutinio. Con il passare dei minuti e il consolidarsi del vantaggio di Boscagli, il clima si è trasformato in un’autentica celebrazione del ritorno del centrodestra alla guida della città.

Dal quartier generale è quindi partito un corteo che ha attraversato le vie di Lecco per raggiungere il centro cittadino. In testa al gruppo il neo sindaco Filippo Boscagli, affiancato da Carlo Piazza. Proprio Piazza, nelle prime fasi della campagna elettorale, era stato indicato dalla Lega come possibile candidato sindaco del centrodestra, mentre Boscagli era il nome proposto da Fratelli d’Italia. Nel corso delle settimane successive la coalizione ha però trovato una sintesi politica condivisa, convergendo sulla candidatura unitaria di Boscagli, scelta che si è poi rivelata vincente alle urne.

Il corteo ha raggiunto il cuore della città tra cori, applausi e bandiere dei partiti della coalizione, portando la festa elettorale nel centro di Lecco e celebrando un risultato che riporta il centrodestra al governo del capoluogo dopo quasi vent’anni.

Il successo di Boscagli arriva dopo un primo turno che aveva già delineato un vantaggio per il centrodestra. Il candidato aveva infatti raccolto il 48,65% dei consensi, mentre Gattinoni si era fermato al 42,53%. Determinante, nel quadro complessivo, anche il risultato ottenuto da Mauro Fumagalli, sostenuto dalla lista civica Orizzonte per Lecco, che con il 5,19% ha conquistato l’accesso al Consiglio comunale. Fuori dall’assemblea cittadina, invece, Francesca Losi del Partito Popolare del Nord, all’1,89%, e Giovanni Colombo del Patto per il Nord, all’1,74%.