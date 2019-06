Il nuovo centro sportivo Bione, inizia la ricerca di partner privati

Il Comune si prepara a raccogliere manifestazioni di interesse per il project financing

Si cercano imprenditori per la ristrutturazione e gestione degli impianti

LECCO – Solo qualche giorno fa sono stati pubblicati i bandi per i lavori esterni del centro sportivo comunale di Lecco per tre singoli lotti (spogliatoi, campo 1 da riqualificare, pista d’atletica) e a breve partirà anche la fase successiva, relativa alla ristrutturazione degli impianti interni.

Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori Pubblici, Corrado Valsecchi, durante il consiglio comunale di lunedì sera, rispondendo alla domanda del consigliere Gianluca Corti che ha chiesto aggiornamenti sul nuovo centro sportivo.

“L’iter del secondo lotto è partito, ora aspettiamo l’aggiudicazione dopodiché sarà nostra cura controllare che vi sia il rispetto delle tempistiche da parte dei vincitori. Riguardo alle manifestazioni di interesse per gli impianti interni – ha spiegato Valsecchi – a giorni porteremo in giunta un’informativa per avviare la procedura, con avviso pubblico, per individuare operatori interessati al progetto”.