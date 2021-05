Cambio sede per il PD lecchese che a giugno trasloca dal Libero Pensiero

Ritorno in Corso Carlo Alberto nella sede che in passato ospitava i DS

LECCO – I democratici si preparano a cambiare a cambiare ‘casa’: da giugno la Federazione provinciale del PD di Lecco si trasferirà in Corso Carlo Alberto. Non una nuova sede, ma un ritorno a quella in passato che era stata la storica sede dei DS, prima della fondazione del PD.

Dopo anni trascorsi in via Parini, nel 2016, in un’ottica di contenimento delle spese, il partito aveva traslocato a Rancio, nei locali che ospitavano il ristorante del circolo Libero Pensiero ed ora avrà nuovamente una collocazione più vicina al centro città.

“Una sede che ridarà una maggiore centralità ma anche una maggiore accessibilità e maggiori spazi – spiega il segretario provinciale Marinella Maldini – è un immobile sicuramente più congruo alla sede di una segreteria di partito, con più locali distinti e un salone dove poter realizzare delle assemblee garantendo il distanziamento tra le persone, un aspetto fondamentale in questo momento di emergenza sanitaria. Una sede aperta anche agli altri organismi del partito”.

Vi troverà posto anche la segreteria del PD cittadino e i Giovani Democratici. Gli spazi, di proprietà della fondazione Ciceri Losi e presi in locazione dal Partito Democratico, erano stati negli ultimi anni sede del Solevol.