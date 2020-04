Il PD con i lavoratori dell’ospedale: “E’ necessario fare chiarezza”

Il Partito Democratico sostiene la protesta dei lavoratori dell’ospedale

“Gli operatori devono lavorare in sicurezza. Troppi morti in Lombardia, necessario fare chiarezza”

LECCO – Il Partito Democratico della Provincia di Lecco “condivide la necessità di difendere il diritto alla salute dei dipendenti dell’ASST Lecco e sostiene l’iniziativa di protesta del 24 aprile 2020 indetta da tutte le sigle sindacali e della RSU ASST Lecco”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal PD lecchese. “Il Sistema sanitario lombardo non ha risposto adeguatamente all’emergenza sanitaria della pandemia COVID-19: è necessario fare chiarezza, capire perché in Lombardia ci siano stati tanti, troppi morti, e perché sia stato così difficile tracciare un’epidemia che in Regione Lombardia si è manifestata in modo così virulento”.

Il PD lecchese aveva già sottolineato come “il malfunzionamento dei servizi sanitari pubblici neghi il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto di quanti si trovano in condizioni di maggior fragilità; e come fosse fondamentale che lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica siano messi nelle condizioni ottimali per svolgere il loro lavoro, che comporta alte responsabilità”.

“Le richieste avanzate dai lavoratori che in questa fase di emergenza chiedono sicurezza – scrivono i dem – sono condivisibili e in linea con le richieste che sono state avanzate in Regione Lombardia da tutte le forze politiche di opposizione: istituzione di una Commissione d’inchiesta come atto di chiarezza, proposta di adozione di un Piano di Sanità territoriale”.

“Si devono accertare gli errori commessi perché non vengano ripetuti, anche in vista di un’apertura graduale di una “Fase 2” o di una eventuale nuova esplosione dell’epidemia in autunno”.