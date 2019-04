“Abbiamo necessità di essere, da protagonisti, in Europa. Lecco ha bisogno dell’Europa”

Venerdi 26 aprile alla Casa dell’Economia, l’incontro “La Giovane Europa”

LECCO – Ad un mese dalla data del voto per l’elezione del Parlamento europeo, le parrocchie della comunità pastorale Madonna del Rosario e i giovani del decanato di Lecco propongono l’incontro “La Giovane Europa”.

In questa occasione interverrà il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi che sarà a Lecco venerdì 26 Aprile alle ore 17.30 (presso la Casa dell’economia, via Tonale 30).

“Abbiamo raccolto l’invito del nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini a promuovere la riflessione sull’Europa – spiega monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco che introdurrà l’incontro – Per questo abbiamo organizzato un pomeriggio per riflettere sull’incidenza che l’Europa ha nelle nostre vite, sul suo futuro di fronte alla sfida dei sovranismi, sull’opportunità che offre il cammino di integrazione continentale.”

Prosegue Davide Milani – “Ad un mese dalle elezioni occorre conoscere realmente il funzionamento di queste istituzioni e sfatare i pregiudizi e le fake news. Abbiamo necessità di essere, da protagonisti, in Europa. Lecco ha bisogno dell’Europa”.

Interverranno Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Esteri, giá nei Governi Monti e Letta (Affari europei) e a lungo impegnato ad altissimo livello nelle istituzioni europee; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire e Alessandro Rosina, coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.

Ad aprire i lavori i dati di un’indagine effettuata, a febbraio di quest’anno, nell’ambito del Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo. Il prof. Rosina analizzerà in particolare il rapporto fra giovani e l’Europa.

L’ingresso all’incontro è libero con prenotazione del posto telefonando al 0341.282403, oppure scrivendo mail a segreteria@chiesadilecco.it.

L’incontro è organizzato dalle parrocchie della comunità pastorale Madonna del Rosario, della Pastorale giovanile del decanato, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Milano, di Avvenire, dell’Ucid Lecco, e in collaborazione con l’Istituto Toniolo in vista della Giornata per l’Universitá Cattolica (5 maggio).