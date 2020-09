“Il primo passo”: Gattinoni presenta la sua visione di città in un libro

“Il primo passo – Dialoghi su uno sviluppo possibile per Lecco e con Lecco”

Presentato il libro che accompagna la candidatura di Mauro Gattinoni a Sindaco di Lecco.

LECCO – E’ stato presentato nei giorni scorsi “Il primo passo – Dialoghi su uno sviluppo possibile per Lecco e con Lecco”, libro del candidato a Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni con prefazione del professor Stefano Zamagni.

“Questo testo contiene una proposta di visione della città che vuole essere un punto di partenza per un lavoro di costruzione di Lecco – è il commento di Mauro Gattinoni –. Un testo che è la sintesi di quel dialogo progettuale svolto online nei mesi della quarantena e portato avanti da Fattore Lecco con il supporto delle altre forze politiche della mia coalizione. Perché ‘fare’ politica significa essere vicino ai bisogni quando questi si esprimono, anche nei momenti più bui, e continuare l’ascolto con responsabilità”.

“Il primo passo rappresenta una proposta libera e aperta della visione della città dei prossimi anni: partendo dalla scuola e dall’innovazione per arrivare al turismo, passando per la montagna, lo sport, la famiglia, la cultura, le associazioni, la sostenibilità – conclude Gattinoni -. Il mio grazie a chi ha concretamente aiutato a comporre questo saggio e, soprattutto, a tutti quei cittadini che, nelle sere più dure della nostra storia recente, mi hanno regalato ore di colloqui, idee, critiche per costruire insieme la Lecco di domani”.

Il saggio, per chi volesse leggerlo, è disponibile presso la sede elettorale di via Dante 18.