Il Segretario Generale Mauro Spoto si trasferisce a Pavia

Nelle prossime settimane l’amministrazione dovrà individuare un sostituto

Spoto era arrivato a Lecco nel 2022

LECCO – Il Segretario Generale del Comune di Lecco Mauro Spoto si trasferirà presto a Pavia dove assumerà lo stesso ruolo, nominato dal sindaco Michele Lissia. Un addio sicuramente importante per Palazzo Bovara che ora dovrà trovare un sostituto: la partenza di Spoto per Pavia è prevista a breve, entro fine mese.

Classe 1962 anni, siciliano, Spoto era arrivato in Comune a Lecco nel marzo del 2022 in sostituzione a Sandro De Martino che aveva lasciato il ruolo per ‘contingenze di carattere personali’ (anche se le opposizioni avevano associato il suo addio alla scelta dell’amministrazione di fare un passo indietro sulla nuova sede del Comune, che era stata individuata nell’ex Politecnico, poi messo in vendita). E’ stato Segretario Generale di Torino (Città Metropolitana di Torino dal 2017 al 2019, Città di Torino dal 2019 al 2021) e del capoluogo di provincia di Monza (dal 2012 al 2017). In passato ha ricoperto il medesimo ruolo – tra le diverse esperienze – nei comuni di Seregno, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Melzo, Trezzo sull’Adda e Ponte San Pietro.

Il Segretario Generale è il massimo dirigente amministrativo del Comune: in qualità di pubblico ufficiale cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della Giunta, esercita la funzione di notaio nell’interesse dell’ente ed è garante dell’imparzialità, dell’anticorruzione e della trasparenza dell’azione amministrativa.

La partenza di Spoto potrebbe avere un peso non da poco sull’attività del municipio, in attesa che il sindaco Mauro Gattinoni nomini un sostituto.