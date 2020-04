Il sindaco Brivio: “Anche i Comuni hanno bisogno di sostegno”

I sindaci dei capoluoghi lombardi in riunione con il ministro Boccia

Il primo cittadino di Lecco: “Minori entrate per i Comuni, servono misure”

LECCO / MILANO – “Stiamo conoscendo in questi giorni i diversi provvedimenti, condivisibili, messi a punto dal Governo per il mondo del lavoro e per le imprese, ma anche i Comuni in questa fase hanno bisogno di un sostegno maggiore”.

E’ il commento del sindaco di Lecco, Virginio Brivio, a margine della riunione che si è svolta giovedì pomeriggio tra i sindaci dei capoluoghi lombardi e il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. LEGGI QUI

“Ai Comuni è stato concesso di utilizzare l’avanzo di amministrazione con maggiore libertà, a Lecco da questo punto di vista siamo fortunati perché abbiamo accantonato delle risorse ma ci sono Comuni che non sono messi allo stesso modo – prosegue Brivio – faremmo a meno di usare questo tesoretto per far fronte alle minori entrate di questo periodo, al pari di altri soggetti, anche gli enti comunali dovrebbero essere sostenuti con agevolazioni e con un ritorno economico”.

Minori introiti che, per le casse comunali, riguardano per esempio i parcheggi a pagamento in questo periodo di quarantena molto meno utilizzati, la tassa per occupazione di suolo pubblico o la tassa di soggiorno per quei comuni che vivono di turismo e che avranno davanti mesi difficili.

Alla riunione, sottolinea Brivio, i sindaci lombardi hanno ribadito la loro collaborazione con gli enti superiori, Regione in primis, un rapporto che per Brivio, dopo i botta e risposta della scorsa settimana, deve essere rafforzato.

Restano sul tavolo le domande, già avanzate nella lettera al governatore Fontana, sul tema dei tamponi e dei test sierologici. “Bisogna fornire strumenti adeguati affinché il monitoraggio della popolazione sia efficace” spiega Brivio

Riguardo alla situazione su Lecco, spiega il sindaco, il trend del contenimento del virus sembra essere confermato dagli ultimi dati. In serata si attende un nuovo aggiornamento.