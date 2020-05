Il sindaco puntualizza: “Nessun nuovo posto in Giunta per Ambientalmente”

Il sindaco Brivio chiude la porta della Giunta a nuovi ingressi

“La nascita del gruppo Ambientalmente Lecco non avrà effetti politici sulla giunta. Continuiamo sull’asse PD-Appello ”

LECCO – Nessun stravolgimento di Giunta dopo la creazione del gruppo Ambientalmente in Consiglio Comunale: è il sindaco Virginio Brivio ad intervenire con una nota dopo l’uscita dal PD della consigliere Anna Niccolai e Monica Coti Zelati che hanno aderito alla lista civica lanciata dall’assessore Alessio Dossi.

Un movimento ambientalista nato in seno alla maggioranza e che sosterrà il candidato del centrosinistra, Mauro Gattinoni, alle prossime elezioni. Eppure, la manovra in municipio, ha creato malumori prima tra i democratici e poi in Appello per Lecco che ha chiesto al primo cittadino di esprimersi sulla questione.

“Non nascondo perplessità legate alla nascita del gruppo autonomo consiliare, venuto alla luce quasi al termine di una consiliatura, prorogata da un’emergenza sanitaria, per la quale è necessario favorire un lavoro di squadra più che mai coeso, anche a fronte dei molteplici livello di intervento, tanti inediti, che questa fase 2 comporta – scrive il sindaco Brivio – Rispetto ovviamente questa decisione e sono certo che non mancherà la convergenza programmatica del nuovo gruppo sulle scelte di maggioranza di questo periodo, in tal senso vanno peraltro le dichiarazioni delle consigliere”.

“Voglio tuttavia precisare – prosegue – che queste dinamiche consiliari non avranno un diretto effetto politico sulle modalità di lavoro della Giunta comunale, che non vedrà espressa una rappresentanza di questo nuovo gruppo, bensì continuerà a basarsi sull’asse di riferimento PD-Appello per Lecco (che da 10 anni garantisce coesione politica e continuità amministrativa al governo della città), con il contributo di ulteriori figure assessorili, pur non appartenenti a questi due schieramenti, ma portatrici di competenze tecniche specifiche”.

Nessun nuovo ingresso in Giunta, quindi, anche perché esiste già una rappresentanza di Ambientalmente proprio nel suo fondatore, Alessio Dossi, nominato assessore all’Ambiente in sostituzione di Ezio Venturini. All’epoca però, la lista civica ancora non esisteva e Dossi aveva da poco concluso l’incarico da presidente di Legambiente.

“Questo è lo schema con il quale intendo continuare a lavorare – conclude Brivio – e al quale sono certo che l’assessore Dossi, così come tutti gli altri membri della Giunta comunale, con i quali mi sono con franchezza confrontato, si atterranno, in virtù peraltro di un incarico e di un ruolo istituzionale, che quotidianamente chiama ciascuno di noi a decidere su questioni collegialmente individuate, pur in una situazione difficile”.