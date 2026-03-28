Il sottosegretario del Mef Lucia Albano in visita in città: “Serve un ritorno al Sistema Lecco”

L’onorevole Lucia Albano in visita in città per incontrare le eccellenze imprenditoriali lecchesi

A invitarla a Lecco il candidato del centrodestra Filippo Boscagli

LECCO – Una giornata lecchese per l’onorevole Lucia Albano, esponente del Governo, che ha voluto conoscere direttamente la realtà cittadina a partire da un invito del candidato sindaco Filippo Boscagli.

“La visita del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, on. Lucia Albano – dichiara Boscagli – rappresenta il primo passo di quello che immaginiamo come un ritorno al “Sistema Lecco”: la rinascita di un dialogo che, dalla città, arriva fino al Governo, passando per Provincia, Regione e associazioni di categoria”.

Molteplici gli incontri con le eccellenze imprenditoriali lecchesi, realtà che rappresentano al meglio il valore del Made in Italy.

“Le nostre imprese vanno sostenute e messe nelle condizioni di restare e crescere qui – ha proseguito Filippo Boscagli –. Come amministrazione, il nostro impegno sarà quello di ascoltare i loro bisogni e accompagnarle, perché il lavoro e lo sviluppo passano anche da qui. Abbiamo una cultura del lavoro che per anni è stata non solo fonte della ricchezza lecchese, ma anche il primo vero strumento di integrazione per intere generazioni di persone che, a partire dalla metà del ’900, sono giunte a Lecco”.

In questo senso e’ stato estremamente proficuo il confronto con il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, e con il direttore generale Giulio Sirtori, così come la visita alla Compagnia delle Opere di Lecco e Sondrio, che con il proprio lavoro contribuisce a far crescere il tessuto economico e sociale della comunità.

“Nelle mie deleghe – ha più volte ribadito l’on. Lucia Albano – rientrano importanti strumenti di sostegno economico, soprattutto attraverso un utilizzo efficace dei fondi nazionali ed europei, con progetti che riguardano anche il patrimonio immobiliare e l’economia sociale. Oggi ho voluto dedicare la mia giornata a Lecco per raccontare quanto il Governo possa essere vicino ai territori, ed io per prima, nel sostenere la realtà locale e contesti come il vostro, caratterizzati da una densità produttiva e manifatturiera di rilevanza internazionale”.

Lecco ha tutte le carte in regola per guardare al futuro con fiducia, valorizzando le proprie eccellenze e rafforzando la collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà sociali.