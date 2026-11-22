Amministratori, imprenditori e simpatizzanti hanno partecipato alla cena con l’europarlamentare

Il sottosegretario regionale Mauro Piazza: “Un’occasione per fare squadra e ripartire dai territori”

LECCO – L’europarlamentare Isabella Tovaglieri ha scelto di incontrare la comunità della provincia di Lecco, un territorio che negli ultimi anni ha risentito delle criticità legate alle politiche europee sull’automotive e sulla relativa filiera, a causa delle ricadute del Green Deal.

Nel corso della serata, Tovaglieri ha illustrato il lavoro che sta portando avanti in Europa e ha ringraziato militanti e sostenitori per la partecipazione, il supporto e lo spirito di squadra che continuano a dimostrarle.

“L’Europa vuole omologarci per trattarci da sudditi e non da cittadini: tutti con la stessa auto, la e-car voluta da Ursula von der Leyen; tutti con un’abitazione non di proprietà per effetto delle norme sulle case green e, domani, magari tutti con un reddito di Stato. Doveva essere la patria del libero mercato, la stanno trasformando in un’Unione Sovietica europea. E mentre cercano di imporci un modello di società sempre più uniforme, con l’immigrazione incontrollata vogliono toglierci anche la nostra identità. Ecco perché dobbiamo portare avanti la battaglia per la remigrazione”, sostiene Isabella Tovaglieri.

“È bello vedere come ancora oggi, quando la Lega si muove, riesca a mobilitare tante persone. È da qui che dobbiamo ripartire: dalle esigenze del territorio, dalle sinergie locali e dal coordinamento che negli ultimi anni siamo riusciti a costruire tra Comuni, Provincia, Regione, Governo nazionale ed europarlamentari capaci e preparati come Isabella Tovaglieri”, commentano Mauro Piazza e Mattia Micheli.