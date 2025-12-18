Interreg Italia-Svizzera, Piazza: “Pioggia di risorse per il territorio lecchese”

Nove progetti finanziati con oltre 6milioni di euro

“I progetti finanziati rafforzano la collaborazione tra Italia e Svizzera”

LECCO – Le decisioni assunte dal Comitato Direttivo del Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera, che ha concluso le attività istruttorie sulle 69 proposte progettuali ammesse nella seconda finestra del Primo Avviso, sono state prese in considerazione da Regione Lombardia.

Complessivamente, sono 64 i progetti ammessi e finanziabili: 33 hanno ricevuto il finanziamento, mentre 31, pur risultati idonei, non hanno ottenuto il contributo a causa delle risorse disponibili insufficienti.

La Provincia di Lecco partecipa a nove progetti finanziati, che riceveranno un contributo complessivo superiore a 6milioni di euro, confermando così il ruolo strategico del territorio lecchese nella cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera.

Il Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera, sostenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dal Fondo di rotazione nazionale e dai fondi della Confederazione Svizzera e dei Cantoni partecipanti, mira a rafforzare la collaborazione tra i territori di confine attraverso interventi condivisi e risultati concreti nei settori economico, sociale e ambientale.

Tra i partner lecchesi beneficiari figurano: il Politecnico di Milano, capofila di sei progetti finanziati, tra cui un progetto realizzato in partenariato con i Comuni di Lecco e Bellano; la Provincia di Lecco, in partenariato con il GAL Parchi e Valli del Lecchese; il Comune di Primaluna, in partenariato con Regione Lombardia; il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia.

I progetti finanziati coprono diversi obiettivi strategici del Programma, tra cui: rafforzamento della cultura e del turismo sostenibile; protezione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi, con riduzione dell’inquinamento; sviluppo e potenziamento delle capacità di ricerca e innovazione e introduzione di tecnologie avanzate; parità di accesso all’assistenza sanitaria e transizione dall’assistenza istituzionale a quella basata sulla famiglia e sul territorio; adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi di catastrofi e incremento della resilienza.

“Regione Lombardia conferma, attraverso il Programma Interreg Italia–Svizzera, il proprio impegno concreto per lo sviluppo del territorio lecchese – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – I progetti finanziati rafforzano la collaborazione tra Italia e Svizzera e favoriscono una crescita economica, sociale e ambientale, coinvolgendo enti locali, università e centri di ricerca”.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – conclude Piazza – perché dimostra la capacità del territorio lecchese di fare rete e di trasformare le opportunità offerte dai fondi europei in interventi concreti a beneficio delle comunità locali. Ringrazio l’Assessore regionale Massimo Sertori per il costante lavoro di coordinamento e per l’attenzione dedicata al Programma Interreg, che ha permesso ai territori di accedere in modo efficace alle risorse europee”.