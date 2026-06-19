Intervista a Corrado Valsecchi: “Il centrosinistra ha perso per presunzione e autosufficienza”

L’ex assessore e consigliere comunale di Appello per Lecco ha concluso dopo anni la sua esperienza a Palazzo Bovara: “Ora mi dedico al sociale”

Dall’esperienza di ApL all’analisi del voto che ha premiato Boscagli e il centrodestra: “In epoche non sospette avevo già detto come sarebbe finita. Gattinoni? Tanti errori di valutazione e supponenza”

LECCO – Dopo anni trascorsi tra i banchi del consiglio comunale e in giunta con la delega ai Lavori pubblici (durante il secondo mandato del sindaco Virginio Brivio), per Corrado Valsecchi si è chiusa la stagione dell’impegno diretto a Palazzo Bovara. Storico esponente della civica Appello per Lecco, alle ultime elezioni ha scelto di non ricandidarsi, pur sostenendo la corsa di Mauro Fumagalli e del progetto politico di Orizzonte per Lecco.

Oggi, lontano dall’attività amministrativa quotidiana, Valsecchi guarda alla politica cittadina da una prospettiva diversa. In questa intervista parla di Appello per Lecco, commenta l’esito delle recenti elezioni che hanno visto il centrodestra vincente dopo ben 15 anni, analizza le ragioni della sconfitta del centrosinistra e indica le priorità che, a suo giudizio, dovranno guidare la nuova amministrazione. Non mancano riflessioni sul futuro delle realtà civiche lecchesi e alcuni consigli rivolti ai neoeletti che per la prima volta siederanno in consiglio comunale.

Come sta e cosa sta facendo dopo la chiusura della parentesi amministrativa?

Sto molto bene grazie a Dio. In questo momento mi sto dedicando volontariamente a una cooperativa sociale di Sala al Barro che si occupa di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. È qualche anno che la seguo e questi giovani mi hanno toccato il cuore. Non avere l’incombenza amministrativa e istituzionale mi consente di dedicare più tempo alle persone svantaggiate.

Appello per Lecco: che futuro?

Anche ieri sera ci siamo trovati , siamo un gruppo affiatato. Rinaldo Zanini è presidente da ormai 12 anni, quando Anna Riva gli ha consegnato la presidenza, ieri ci ha comunicato di iniziare a pensare ad un ricambio. Anna e Rinaldo vanno ringraziati hanno fatto un lavoro enorme che in 16 anni ha tenuto assieme una comunità associativa straordinaria di cittadini attivi e di civici sul piano politico. Ora abbiamo deciso di confluire sul piano politico in Orizzonte per Lecco e dedicarci alla nostra città solo come sodalizio associativo sociale e culturale: caratteristica che non abbiamo mai perso negli anni.

Come commenta il risultato elettorale?

In epoche non sospette ho detto privatamente e pubblicamente come sarebbe finita! Anche in sede di Consiglio Comunale quando il centrosinistra evidenziava i muscoli dicendo che avrebbe vinto al primo turno. Pensavano evidentemente che a votare andassero le opere e i soldi del PNRR, invece nella cabina elettorale sono ammessi solo elettori ed elettrici in carne ed ossa.

A bocce ferme, che errori ha commesso per lei l’ex sindaco Gattinoni?

Errori di valutazione, di supponenza, ma la cosa che ritengo abbia fatto la differenza il poco rispetto verso gli avversari o comunque quelli che lui riteneva tali. La presunzione di pensare di essere autosufficiente, dopo aver vinto per soli 31 voti e grazie al supporto elettorale nella fase di ballottaggio di Appello per Lecco. Errori purtroppo non veniali che l’hanno portato a intestardirsi su tutto; nuovo Municipio, Hub dei Bus, centro sportivo Bione, lo stadio Rigamonti Ceppi, la sicurezza interna alla città e il rapporto poco virtuoso, per usare un eufemismo, con l’opposizione, i livelli istituzionali di Provincia e Regione, i comuni più vicini al capoluogo. Un atteggiamento spesso pregiudiziale e sprezzante che non ha giovato alla sua immagine di amministratore. La colpa non può essere attribuita tutta a Gattinoni, ma distribuita con alcuni elementi dell’esecutivo che hanno esercitato il mandato con estrema disinvoltura e arroganza. Mi viene da dire: chi è causa del proprio mal, pianga se stesso!

Che augurio fa al nuovo sindaco e alla città di Lecco?

Ovviamente quello di passare alla storia di Lecco come un Sindaco e amministratore apprezzato. E per fare questo deve evitare di fare gli stessi errori di Gattinoni.

Quindi innanzitutto gli auguro di avere sempre rispetto dei consiglieri comunali di opposizione e di quelli di maggioranza, evitando di portare la discussione e le decisioni esclusivamente in sala Giunta. Gli auguro di circondarsi di persone competenti che lavorano per il bene Comune e non per sé stessi o per il loro partito.

Infine gli auguro di ricostruire un apparato di servizio istituzionale , operativo e amministrativo che la Giunta Gattinoni ha compromesso durante il mandato con il fuggi fuggi di tanti bravi dirigenti, funzionari e impiegati e la perdita, in alcuni casi, di memoria storica. Ma queste cose a Filippo (Boscagli, ndr) le ho riferite personalmente, quindi conosce il mio pensiero.

Quali passi fondamentali ritiene debba fare la nuova amministrazione?

Dare un Municipio alla città, mantenendo la parte nobile di palazzo Bovara come sede di rappresentanza del sindaco e alcuni servizi. Oggi le sedi comunali sono disperse in sette ubicazioni diverse, un cittadino deve mettere il navigatore per trovare l’ufficio giusto.

Sistemare ciò che serve per una viabilità più scorrevole, avviare un project degno di questo nome per il centro sportivo del Bione e chiudere la dolorosa storia e narrazione dell’Hub in via Balicco, riprendendo l’ipotesi più saggia di piazza Sassi. Poi ci sarà da promuovere una grande discussione su che tipo di turismo vogliamo, perché quello che vedo ad oggi non mi piace né mi convince. Affrontiamo in fretta questa questione prima che sia troppo tardi per correre ai ripari.

Quali errori non dovrà commettere?

L’ho detto anche a lui, innanzitutto, non cadere nel delirio di onnipotenza che affligge spesso le posizioni apicali, non farsi trascinare a fondo dagli alleati inseguendo le paturnie dei partiti che lo sostengono magari con temi pretestuosi e slogan poco edificanti. Tenere la barra dritta sul programma presentato agli elettori che in gran parte era sovrapponibile a quello di Orizzonte per Lecco in virtù di battaglie comuni promosse nel mandato appena trascorso. Ricostruire in città e nel territorio, nel rapporto comunitario e istituzionale, un rapporto di rispettoso confronto e condivisione tra tutti gli attori che hanno responsabilità di guida e orientamento della nostra bella comunità.

In Comune ha avuto lunga esperienza amministrativa, come consigliere comunale e assessore. Che consiglio si sente di dare a chi entra per la prima volta in Aula?

Intanto vorrei che tutti i consiglieri indistintamente facessero una seria analisi del voto come la sto facendo io, perché cogliendo le sfumature si riescono a capire gli orientamenti dell’elettorato che è andato a votare e ci si deve interrogare perché oltre il 40 % continua ad ignorare le urne. Dico questo perché le prime reazioni, in particolare del centrosinistra, all’esito del voto mi sembrano altamente deficitarie e se restassero tali prevedo in quell’area una nuova smobilitazione. Inoltre ai consiglieri posso consigliare, per ottemperare dignitosamente all’incarico che gli è stato assegnato dagli elettori, di non dare mai nulla per scontato, di leggere bene le delibere, di chiedere tutti i documenti necessari per poter parlare sempre con cognizione di causa e avere certezza di votare in aula con la convinzione di aver fatto la cosa giusta per i cittadini di Lecco. Suggerirei di evitare mortificazioni del ruolo di consigliere magari relegandosi ad una condizione di passare i prossimi anni a pigiare il tasto di voto indicato dal Partito di riferimento senza una benché minima analisi critica. Siate forti, autorevoli, indipendenti nel giudizio e la gente vi riconoscerà, viceversa se starete in consiglio come belle figurine a votare a comando avrete solo perso tempo di vita e un’occasione unica di essere protagonisti nella storia della nostra città. Questo vale per i consiglieri di maggioranza quanto per quelli di minoranza: votate secondo coscienza, senza imposizioni, ma soprattutto senza pregiudizio.