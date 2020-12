Intervista. Verso il 2021, Gattinoni: “Insieme, abbiamo tutte le carte per fare bene”

I primi passi della nuova amministrazione e sguardo al 2021

L’intervista di fine anno con il sindaco Mauro Gattinoni

LECCO – Dalla vittoria alle elezioni alla necessità di riconciliare la città dopo il voto, i primi passi della nuova amministrazione comunale e l’emergenza Coronavirus, i grandi progetti annunciati per la città e la loro realizzazione: il sindaco Mauro Gattinoni racconta questi primi mesi di esperienza a Palazzo Bovara e quello che ci attenderà nel prossimo anno.

Temi affrontati nell’intervista concessa a LeccoNotizie, a tu per tu con il direttore Lorenzo Colombo.

Lungolago, Piccola, Piani d’Erna e il nuovo Municipio, i piani per rendere la città sempre più attrattiva per i turisti e per migliorare la qualità della vita di chi la abita tutti i giorni: da dove si comincia? E quando vedremo i primi cantieri?

Dopo un anno difficilissimo a causa della pandemia, il 2021 dovrà essere un anno di ripresa e di rilancio. Quali saranno gli interventi previsti dall’amministrazione comunale? Nell’intervista le risposte del primo cittadino (riprese e montaggio a cura di Andrea Brivio).