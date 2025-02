‘Io viaggio in famiglia’, Fragomeli (PD): “Funivia Moggio-Artavaggio esclusa dalle agevolazioni”

Il consigliere regionale dem ha chiesto chiarimenti sull’applicazione e la pubblicità delle tariffe agevolate per le funivie

LECCO – Con una delibera del 2010 Regione Lombardia ha istituito ‘Io viaggio in famiglia’, un’agevolazione grazie alla quale i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti viaggiano gratis sui mezzi pubblici se accompagnati da un familiare adulto in possesso di un biglietto o abbonamento valido. L’iniziativa viene applicata a tutta la rete del trasporto pubblico locale di competenza di Regione, Province o Comuni, anche utilizzando funivie e funicolari di trasporto pubblico come quelle di Margno–Pian delle Betulle, Lecco–Malnago–Piani D’Erna.

“Nell’elenco presente nelle Faq sul sito di Regione manca, però, la funivia Moggio-Piani di Artavaggio, ma soprattutto, durante un sopralluogo, ho appurato che le biglietterie delle funivie, nelle stazioni di partenza e arrivo, di Pian delle Betulle e Piani d’Erna non pubblicizzano le agevolazioni e i prezzi delle tariffe agevolate non sono esposti. Invece, considerato che si tratta di trasporto pubblico locale, ritengo sia fondamentale dare ampia comunicazione delle agevolazioni previste al fine di favorirne l’uso da parte delle famiglie”, fa sapere Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, che in proposito ha appena depositato un’interrogazione a risposta scritta per avere chiarimenti sull’applicazione e la pubblicità delle tariffe agevolate per le funivie.

Nel testo, il consigliere dem chiede “come mai nelle Faq sull’utilizzo dell’agevolazione la funivia Moggio-Piani di Artavaggio non è compresa nell’elenco delle funivie e funicolari di trasporto pubblico locale; quali sono le funivie e funicolari di trasporto pubblico presenti nella provincia di Lecco; se Regione Lombardia è al corrente del fatto che le funivie non espongono le tariffe agevolate e se ha intenzione di sollecitare l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese affinché provveda a effettuare i dovuti controlli e imponga il rispetto della pubblicità delle agevolazioni”.