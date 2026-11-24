‘Scintille’ tra l’ex assessore e l’attuale titolare del Bilancio su Irpef, Tari e aiuti alle famiglie

Brigatti: “Abbiamo scelto di tutelare i lecchesi e la fasce deboli: fatto più noi in 5 mesi che voi in 6 anni”

LECCO – Botta e risposta tra l’ex assessore al Welfare Emanuele Manzoni e l’assessore al Bilancio Simone Brigatti lunedì sera in consiglio comunale, al centro la manovra tariffaria 2027 e in particolare l’aumento della soglia di esenzione dall’addizionale Irpef da 17 mila a 18 mila euro. Una scelta precisa, come ha spiegato Brigatti durante la sua relazione, volta a tutelare le fasce deboli.

Ad intervenire nel dibattito Emanuele Manzoni (Avs), che ha riconosciuto l’importanza dell’intervento deciso dall’attuale maggioranza, pur sottolineando come il risparmio per i cittadini sia contenuto. “Per quanto ci riguarda, è chiaro che intervenire permettendo di risparmiare ad alcuni nuclei queste risorse è importante. Ricordo però che quando proponemmo l’innalzamento della soglia Isee per l’esenzione l’allora consigliere Brigatti presentò due ordini del giorno chiedendo di portarla a 18 mila o a 19 mila euro. Questa sera avremmo potuto fare lo stesso, ma non lo facciamo. Apprezziamo l’impegno e, quando c’è da riconoscere, riconosciamo”. Per l’esponente di Avs, la questione resta quella di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire i servizi pubblici e quella di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie, ribadendo: “Il tema delle risorse con cui facciamo i servizi e della minor pressione fiscale sui nuclei è serio e va affrontato”.

La replica dell’assessore Simone Brigatti non si è fatta attendere. L’assessore ha brevemente ripercorso le vicende che avevano portato alle precedenti modifiche della soglia di esenzione Irpef, precisando che il primo aumento di scaglione era stato introdotto come misura compensativa rispetto a un incremento “significativo e indiscriminato” della pressione fiscale con l’aliquota Irpef allo 0,8%. “Allora avevo presentato due emendamenti, salvo scoprire che l’ex assessore al Bilancio, Pietrobelli, aveva presentato un emendamento sostanzialmente a sé stesso. Voglio dire al consigliere Manzoni che se stasera aveste chiesto di aumentare la soglia mi sarei stupito per incoerenza”, ha proseguito Brigatti, ribadendo che i mille euro in più rappresentano “un primo segnale concreto verso chi ha risentito dell’aumento delll’Irpef”.

L’assessore ha rincarato la dose, allargando il confronto alle altre misure introdotte dall’amministrazione Boscagli: “In questi primi mesi di amministrazione abbiamo deciso di destinare i premi Silea per la riduzione della Tari per il 2027, una scelta precisa, avreste potuto farlo anche voi ma non lo avete mai fatto – ha detto Brigatti – Abbiamo anche potenziato il bando sociale, con l’innalzamento a 9 mila euro della soglia Isee per ottenere l’esenzione dalla tassa rifiuti. Per quanto riguarda i servizi scolastici, ci siamo da subito impegnati con l’assessore Fortino a mantenere invariati i costi per i cittadini lecchesi, nonostante i rincari generali. Per quello che succederà nel 2028 vedremo. Siamo al primo anno e vi assicuro che ci sono tante efficienze“, ha aggiunto, anticipando anche alcune scelte di risparmio nella gestione comunale. Tra queste, con una nuova frecciatina rivolta questa volta all’ex assessore all’Ambiente Sacchi, la decisione “di non acquistare più i fiori dall’Olanda”, con l’obiettivo di ridurre i costi a carico dei cittadini.

La conclusione di Brigatti è stata decisamente meno conciliante rispetto all’apertura di Manzoni: “Quello che è certo è che noi abbiamo fatto più in cinque mesi di quanto voi avete fatto in sei anni“.