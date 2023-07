Italia Viva Lecco incontra Lisa Noja: sanità e trasporti i nodi principali

L’incontro con l’ex deputata a Milano

“Costruiamo insieme proposte valide che rispondano alle esigenze dei cittadini”

MILANO – Il giorno 6 luglio una delegazione di Italia Viva lecco capitanata da Giacomo Ventrice, referente territoriale per la zona del meratese, ha incontrato a Milano la consigliera regionale ed ex-deputata Lisa Noja, capogruppo in consiglio e membro della commissione sanità.

Prima di tutto si è voluta concentrare l’attenzione sul rapporto tra il consiglio regionale e i territori, con Noja che ha proposto incontri periodici tra consiglieri, amministratori locali ed iscritti, per ridurre le distanze e raccogliere bisogni, domande, idee e proposte da portare in Regione. “Un ottimo risultato – il commento a caldo della delegazione lecchese – raccogliere l’estrema disponibilità di Lisa Noja ad incontrare i territori, ascoltarli e costruire insieme proposte valide che rispondano alle esigenze dei cittadini”.

A proposito di esigenze, l’attenzione dell’incontro si è quindi concentrata sul tema della sanità, con gli ormai noti problemi di mancanza di medici e di liste d’attesa che si allungano, “a discapito di tutti i cittadini che devono svolgere delle visite e che vedono venir meno il diritto a curarsi. È evidente che le case di comunità, volute dalla Regione a guida Fontana, ancora non funzionano: restano vuote per mancanza di personale e non sono quindi in grado di fornire un’adeguata risposta alla cittadinanza. L’obiettivo è quindi quello di ascoltare i territori per costruire insieme delle proposte concrete. A tal proposito si prevede di organizzare incontri periodici e tavoli tematici, per garantire a tutti l’accesso alle cure”.

Oltre a Ventrice, che ha voluto e organizzato l’incontro, hanno partecipato Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera e coordinatore Provinciale di Italia Viva, Piergiovanni Montanelli, sindaco di Galbiate eletto recentemente al CAL, e Luisa Ongaro, referente territoriale della Valsassina e responsabile dei temi legati alla famiglia.

L’incontro si è concluso con l’invito a lavorare, “sempre più presenti nei territori e vicini ai cittadini, sui temi dai quali dipende direttamente la qualità della vita nella nostra bellissima Regione”.