La campagna elettorale resta sospesa per Ciresa, Fumagalli e Valsecchi

Tre candidati concordano di prolungare lo stop alla campagna elettorale

La decisione di Peppino Ciresa, Silvio Fumagalli e Corrado Valsecchi

LECCO – Visto il necessario prolungamento del periodo di quarantena, alla luce della scadenza del 03 aprile, termine inizialmente concordato per la sospensione delle attività elettorali promozionali online e cartacee e delle dichiarazioni pubbliche inerenti le elezioni comunali, i candidati sindaci Peppino Ciresa del centrodestra, Silvio Fumagalli del M5S e Corrado Valsecchi di Appello per Lecco hanno concordato nel prolungare tale scelta fino a quando sarà chiaro il momento in cui si andrà a votare.

“Tale decisione – spiegano – si basa sulla presa d’atto del chiaro cambio di scenario rispetto a quello in cui era iniziata la campagna elettorale, lo riteniamo doveroso nel rispetto delle tante famiglie che in questo periodo sono state toccate dalla perdita di un caro, a loro esprimiamo la nostra vicinanza. Siamo pienamente consapevoli che al termine dell’emergenza sanitaria in corso, bisognerà affrontare un contesto socio economico completamente diverso e inimmaginabile rispetto a qualche mese fa”.

“A tutti i lecchesi – concludono – chiediamo di continuare a dedicare la massima attenzione alle azioni di prevenzione e contenimento del virus Covid 19 restando nelle proprie abitazioni, affinché questo nemico invisibile venga completamente debellato”.