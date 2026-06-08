La gioia per la vittoria di Boscagli: “Risultato non scontato ma costruito giorno dopo giorno”

Dopo 16 anni il governo della città torna nelle mani del centrodestra

Ciresa: “Una vittoria che è anche un po’ il riscatto della risicatissima sconfitta di sei anni fa”

LECCO – Un urlo di gioia ha spezzato una tensione che si tagliava col coltello nella saletta della sede elettorale di via Cattaneo dove Filippo Boscagli si era riunito con i collaboratori più stretti. Quando mancavano ancora i dati da un paio di sezioni due sezioni, però, c’è stata la certezza che i giochi erano ormai fatti con il governo della città che è tornato nelle mani del centrodestra dopo 16 anni.

Il nuovo sindaco di Lecco è stato accolto da un bagno di spumante, un rito che è servito a spazzar via anche i fantasmi di sei anni fa quando Peppino Ciresa perse contro Mauro Gattinoni per un pugno di voti: “Siamo contentissimi perché abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo dato tutti anima e corpo – ha detto lo stesso Ciresa giunto a complimentarsi col nuovo sindaco -. Una vittoria che è anche un po’ il riscatto della risicatissima sconfitta di sei anni fa. Sono veramente contento e sono pronto a dare una mano”.

Abbracci, strette di mano, brindisi, si sono sprecati. La tensione piano piano si è sciolta e ha lasciato spazio alla festa. Alla spicciolata sono arrivati tutti in via Cattaneo che si è riempita di bandiere e striscione. Presenti i vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, il neo sindaco ha ricevuto i complimenti della presidente della Provincia Alessandra Hofmann: “Sono felice di questo risultato perché non era scontato ma è stato costruito, giorno per giorno, durante la campagna elettorale. E’ evidente che i cittadini hanno deciso di cambiare strada”.

In via Cattaneo sono giunti anche la mamma, il papà e la moglie di Filippo Boscagli, tanti i passanti che si sono fermati per stringere la mano o fare una foto con il nuovo sindaco. Radunati tutti i sostenitori si è formato un corteo che ha attraversato il centro cittadino per arrivare davanti al municipio. Lungo la strada tanti i commercianti che sono usciti dai loro negozi per stringere la mano a Boscagli, mentre in via Mascari il nuovo sindaco ha anche incrociato il prevosto di Lecco che gli ha augurato buon lavoro.

Domani è in programma la proclamazione del nuovo sindaco in municipio e poi toccherà mettersi subito al lavoro. Oggi, però, è il giorno della festa che è proseguita nel noto locale di Marco Caterisano, presidente Fipe Confcommercio Lecco, che dopo l’esperienza degli ultimi sei anni come consigliere di opposizione, da domani siederà nei banchi della maggioranza al fianco di Boscagli.

I messaggi di congratulazione

La città di Lecco ha scelto il cambiamento, la concretezza e il buon governo – ha detto il Segretario Provinciale di Forza Italia Lecco Roberto Gagliardi -. La vittoria di Filippo Boscagli a sindaco è un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio e, soprattutto, di responsabilità. Come Forza Italia, vogliamo prima di tutto ringraziare i cittadini lecchesi per la fiducia, ma il plauso più grande va a tutta la coalizione di centrodestra. Questa non è la vittoria di un singolo, ma il trionfo di un gruppo che ha saputo muoversi come un corpo solo. Abbiamo dimostrato che l’unione, l’unità d’intenti e la coerenza politica pagano sempre. Abbiamo lavorato fianco a fianco, valorizzando ogni singola energia della coalizione, e i cittadini hanno premiato questa compattezza”.

“L’elezione di Filippo Boscagli a sindaco di Lecco rappresenta un risultato di grande valore per la città e per l’intero centrodestra – ha detto il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lombardia, Carlo Maccari -. I lecchesi hanno scelto una squadra e un progetto che mettono al centro competenza, concretezza e spirito di servizio, indicando chiaramente la strada da seguire nei prossimi anni. Desidero, quindi, rivolgere un sincero ringraziamento ad Alessandro Negri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che con impegno, passione e grande capacità organizzativa ha contribuito in maniera determinante, a tale importante risultato, così come a tutti i dirigenti, i militanti, gli amministratori, i candidati e i volontari, che hanno lavorato con dedizione durante tutta la campagna elettorale”.