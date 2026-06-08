La gioia per la vittoria di Boscagli: “Risultato non scontato ma costruito giorno dopo giorno”

Dopo 16 anni il governo della città torna nelle mani del centrodestra
Ciresa: “Una vittoria che è anche un po’ il riscatto della risicatissima sconfitta di sei anni fa”
LECCO – Un urlo di gioia ha spezzato una tensione che si tagliava col coltello nella saletta della sede elettorale di via Cattaneo dove Filippo Boscagli si era riunito con i collaboratori più stretti. Quando mancavano ancora i dati da un paio di sezioni due sezioni, però, c’è stata la certezza che i giochi erano ormai fatti con il governo della città che è tornato nelle mani del centrodestra dopo 16 anni.
Il nuovo sindaco di Lecco è stato accolto da un bagno di spumante, un rito che è servito a spazzar via anche i fantasmi di sei anni fa quando Peppino Ciresa perse contro Mauro Gattinoni per un pugno di voti: “Siamo contentissimi perché abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo dato tutti anima e corpo – ha detto lo stesso Ciresa giunto a complimentarsi col nuovo sindaco -. Una vittoria che è anche un po’ il riscatto della risicatissima sconfitta di sei anni fa. Sono veramente contento e sono pronto a dare una mano”.
Abbracci, strette di mano, brindisi, si sono sprecati. La tensione piano piano si è sciolta e ha lasciato spazio alla festa. Alla spicciolata sono arrivati tutti in via Cattaneo che si è riempita di bandiere e striscione. Presenti i vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, il neo sindaco ha ricevuto i complimenti della presidente della Provincia Alessandra Hofmann: “Sono felice di questo risultato perché non era scontato ma è stato costruito, giorno per giorno, durante la campagna elettorale. E’ evidente che i cittadini hanno deciso di cambiare strada”.
In via Cattaneo sono giunti anche la mamma, il papà e la moglie di Filippo Boscagli, tanti i passanti che si sono fermati per stringere la mano o fare una foto con il nuovo sindaco. Radunati tutti i sostenitori si è formato un corteo che ha attraversato il centro cittadino per arrivare davanti al municipio. Lungo la strada tanti i commercianti che sono usciti dai loro negozi per stringere la mano a Boscagli, mentre in via Mascari il nuovo sindaco ha anche incrociato il prevosto di Lecco che gli ha augurato buon lavoro.
Domani è in programma la proclamazione del nuovo sindaco in municipio e poi toccherà mettersi subito al lavoro. Oggi, però, è il giorno della festa che è proseguita nel noto locale di Marco Caterisano, presidente Fipe Confcommercio Lecco, che dopo l’esperienza degli ultimi sei anni come consigliere di opposizione, da domani siederà nei banchi della maggioranza al fianco di Boscagli.
I messaggi di congratulazione
“Complimenti al nuovo sindaco di centrodestra di Lecco, Filippo Boscagli, e al futuro vicesindaco leghista, l’amico Carlo Piazza, col quale ho condiviso durante la campagna elettorale le misure da adottare per garantire più sicurezza ai cittadini lecchesi – ha detto il deputato del collegio Eugenio Zoffili -. Buon lavoro a tutti, in particolare ai consiglieri eletti della Lega, e un ringraziamento ai militanti e sostenitori leghisti che col loro impegno hanno consentito di ottenere questo importante risultato”.
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