La Lega: “La sicurezza non è mai stata una priorità del Comune di Lecco”

Dopo la rissa in piazza XX Settembre a Lecco, arriva il commento della Lega

“Il sindaco si ostina a fare l’assistente sociale, il Daspo andava preso mesi fa”

LECCO – “Assistiamo in questi giorni all’ennesimo episodio di violenza in città, rappresentato da un video che mostra due uomini durante una lite molto violenta, nella serata di mercoledì 20 maggio, in piazza XX settembre, in pieno centro. Un episodio che non ha provocato vittime, ma per pura fortuna, vista la forza dei colpi inferti dall’aggressore con mobilio vario al malcapitato steso a terra.

Come hanno sottolineato i parlamentari locali della Lega nei loro comunicati e con le loro interrogazioni al Ministro dell’Interno, ci sono gli strumenti per aumentare la sorveglianza delle zone della città dove spadroneggiano sbandati pericolosi. Un tema che non può essere delegato alla sola Polizia Locale, che in questo periodo ha dovuto svolgere una serie di compiti legati all’emergenza sanitaria e che dovrebbe vedere impegnati un maggior numero di agenti delle Forze dell’Ordine.

Ma la richiesta di sicurezza dei cittadini non è mai stata una priorità per questa amministrazione. Il problema dei senzatetto e di sbandati vari che molestano, vandalizzano e aggrediscono è stato più volte segnalato all’amministrazione comunale dai consiglieri della Lega e dai cittadini stessi, ma le risposte sono state sempre evasive, un elenco di tentativi di dialogo alla fine infruttuosi, dei distinguo inutili. Neanche durante il lockdown questi soggetti sono stati ricondotti all’ordine, sfuggendo alle regole comuni a tutti i lecchesi che diligentemente hanno affrontato l’emergenza sanitaria.

Il vero problema è il sindaco Brivio con la sua giunta di indecisi che si ostinano a fare i perenni assistenti sociali, a rinviare i provvedimenti che il Prefetto ha suggerito ieri, quale ad esempio il divieto di stazionamento e l’eventuale applicazione del Daspo urbano, ma che andavano presi da mesi.

La città prova a ripartire, ma se questi sono gli inizi di stagione non ci siamo proprio”.

Emanuele Mauri

Segretario cittadino di Lecco – Lega Salvini sezione “Paolo Marazzi”

Cinzia Bettega

Capogruppo Consiglieri Lega Salvini Consiglio comunale di Lecco