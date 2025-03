La Lega Salvini Premier di Lecco al lavoro per le elezioni amministrative 2026

“Pronti a rinnovare Lecco: Make Lecco Great Again”, questo lo slogan scelto dal movimento per sintetizzare la propria visione politica

LECCO – La Lega Salvini Premier di Lecco scalda i motori in vista delle elezioni amministrative del 2026, con l’obiettivo dichiarato di rilanciare la città e costruire un progetto concreto per il futuro. “Pronti a rinnovare Lecco: Make Lecco Great Again”, questo lo slogan scelto dal movimento per sintetizzare la propria visione politica.

“Lecco ha bisogno di un vero cambiamento, di una politica che ascolti le persone e agisca con pragmatismo. Siamo pronti a dare alla città il nostro contributo per un’amministrazione capace, concreta e vicina ai bisogni reali della gente”, dichiarano il Segretario Provinciale Daniele Butti e il Segretario Cittadino Emanuele Mauri.

La Lega pone tra le priorità del suo programma la sicurezza, lo sviluppo economico, la mobilità efficiente e la tutela dell’ambiente, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del territorio lecchese. “La squadra locale del partito conta su persone competenti e determinate a portare avanti un percorso di crescita per la città”, fanno sapere i leghisti. “Make Lecco Great Again”, sottolineano, “non è soltanto uno slogan ma un vero e proprio impegno per riportare Lecco al centro dello sviluppo lombardo attraverso idee innovative e una strategia chiara”.

Nei prossimi mesi, il partito intensificherà il confronto con i cittadini, promuovendo incontri, eventi e momenti di ascolto per costruire un programma condiviso con le altre forze del centrodestra. L’obiettivo dichiarato è: “presentarsi alle elezioni con una proposta politica solida e in grado di rispondere concretamente alle esigenze della comunità”.

“La Lega c’è!”, concludono i rappresentanti locali del partito, ribadendo il loro impegno per il futuro della città.